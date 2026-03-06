Liga : Valverde offre un succès inespéré au Real Madrid contre le Celta Vigo

Pour la troisième fois sans Mbappé, le Real Madrid devait apporter des réponses sur sa capacité à vivre sans son meilleur joueur. On repassera plus tard même si l’essentiel est là avec cette victoire obtenue sur le fil face au Celta Vigo (1-2). Mais comme face à Getafe (0-1), il a manqué trop de choses dans le jeu, et sûrement trop de buts du Français, pour faire la décision plus tôt dans une rencontre sans étincelles. Tout avait pourtant bien commencé, ou presque, quand Tchouameni avait ouvert le chemin d’une frappe poteau rentrant (11e, 0-1) après un premier gros arrêt de Courtois.

Excellent depuis plusieurs mois, le Français a rappelé ce soir, si besoin il y avait, qu’il était bien devenu le patron du milieu de terrain madrilène cette saison. Il a encore ratissé un nombre de ballons incalculables, et gonflé son impact avec ceux-là. En l’absence de Carreras, blessé, Ferland Mendy a également marqué des points dans des proportions moindres. Titulaire pour la première fois depuis trois mois, l’international tricolore a livré un match globalement solide en limitant l’influence du pauvre Jutgla.

Valverde sauve les Madrilènes

On ne pourra pas en dire autant de Trent Alexander-Arnold, coupable sur l’égalisation de Borja Iglesias en première période (25e, 1-1) et globalement en souffrance. Trop tendre au départ de l’action, c’est lui qui laissait Swedberg déborder pour trouver le buteur espagnol, auteur de sa 15e réalisation cette saison. La fébrilité a souvent transpiré dans le jeu de l’Anglais, peu en réussite dans les deux surfaces mais laissé sur le terrain par Arbeloa, à l’étonnement de tous, jusqu’au coup de sifflet final.

Quant à Vinicius, il aura trop manqué de relais pour pouvoir exister face aux prises à deux, voire trois, des Galiciens. Le Brésilien a cherché les exploits individuels, mais s’est systématiquement heurté à un problème insoluble et une défense impénétrable, jusqu’à cette dernière situation fatale pour Vigo. Après un penalty non sifflé pour le Real malgré une main évidente sur corner (une faute a été sifflée contre les Merengues), puis un poteau de l’éternel Iago Aspas, 37 ans, trois minutes après son entrée en jeu, Vinicius était au départ de l’action menant au but de Valverde avec ce centre en retrait. L’Uruguayen déclenchait une frappe déviée par un défenseur adverse pour offrir la victoire aux Madrilènes (90+4e, 1-2), bien lotis vu la tournure des évènements. Les hommes d’Arbeloa reviennent provisoirement à un point du Barça.