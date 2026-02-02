Noah Edjouma rejoint le LOSC

A la recherche d’attaquants pour se renforcer dans ce secteur, le LOSC a accéléré ce lundi. Après l’arrivée de Gaëtan Perrin pour jouer à la pointe de l’attaque et sur les ailes, les Dogues ont également jeté leur dévolu sur Noah Edjouma, l’ailier de Toulouse. Ces dernières minutes, l’arrivée du joueur de 20 ans a été officialisée par le club nordiste :

«Un talent offensif débarque au LOSC. Noah Edjouma (20 ans) s’est engagé ce jour avec le club lillois pour une durée de 4 ans et demi. L’attaquant international Espoirs français du Toulouse FC a signé chez les Dogues jusqu’en 2030.»