Ligue 1
Noah Edjouma rejoint le LOSC
1 min.
@Maxppp
A la recherche d’attaquants pour se renforcer dans ce secteur, le LOSC a accéléré ce lundi. Après l’arrivée de Gaëtan Perrin pour jouer à la pointe de l’attaque et sur les ailes, les Dogues ont également jeté leur dévolu sur Noah Edjouma, l’ailier de Toulouse. Ces dernières minutes, l’arrivée du joueur de 20 ans a été officialisée par le club nordiste :
LOSC @losclive – 20:30
𝑵𝒐𝒂𝒉 𝑬𝒅𝒋𝒐𝒖𝒎𝒂 𝒆𝒔𝒕 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒐𝒊𝒔 🤩Voir sur X
Un talent offensif débarque au LOSC. Noah Edjouma (20 ans) s’est engagé ce jour avec le club lillois pour une durée de 4 ans et demi. L’attaquant international Espoirs français du Toulouse FC a signé chez les Dogues jusqu’en 2030.
