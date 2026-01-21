Barça, PSG : l’avis de Baldé sur le départ de Dro Fernandez

Alors que le départ de Dro Fernandez au PSG est acté, cette opération a fait mal aux Catalans. Fous de rage, Hansi Flick et les dirigeants ont d’ailleurs pris la décision d’écarter le milieu de terrain offensif de 18 ans, qui va coûter 6 millions d’euros aux Parisiens. En conférence de presse, Alejandro Baldé a été interrogé à son sujet.

La suite après cette publicité

Le joueur formé à La Masia a été un peu moins virulent que le staff de Flick ou ses dirigeants. « Chaque joueur pense différemment, et on doit respecter son choix. S’il a décidé de prendre cette décision je ne peux que lui souhaiter le meilleur, et il faut respecter cette décision », a lancé le latéral gauche du FC Barcelone. Le message est passé.