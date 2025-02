Real Madrid : l’Espagne veut voir Vinicius partir

Deuxième du dernier Ballon d’Or et vainqueur l’an passé de la Ligue des Champions, Vinicius Jr a tout pour être heureux au Real Madrid. Pourtant, les offres provenant d’Arabie Saoudite se font de plus en plus insistantes, faisant hésiter le joueur. Ce vendredi, un sondage publié par AS révèle que 57,6% des lecteurs voudraient voir Vinicius quitter le Real Madrid et l’Espagne pour rallier le championnat saoudien.

La suite après cette publicité

Au Moyen-Orient, Vinicius toucherait un salaire record : environ un milliard d’euros sur cinq ans, associé à une indemnité de transfert de 300 millions pour le Real Madrid, qui ferait de lui le joueur le plus cher de tous les temps. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti a balayé l’histoire d’un revers de main : «je suis fatigué de ce sujet. Suis-je inquiet ? Non. Est-ce que je le vois heureux tous les matins en arrivant ? Oui. Et nous sommes avec lui. Il n’y a rien de plus à ajouter.»