Xavi force pour garder Ousmane Dembélé, Thomas Tuchel se fait dézinguer en Angleterre

Dembélé en feu

Le FC Barcelone fait sensation ces derniers temps. Ils sont «à plein régime» pour Mundo Deportivo. Les hommes de Xavi enchaînent 3 victoires de suite toutes compétitions confondues en inscrivant à chaque fois 4 buts. Hier soir, les hommes de Xavi se sont régalés en gagnant 4-0 devant leur public face à l'Athletic Club. Pedri, étincelant dans ce match, fait rêver la presse espagnole. Marca voit en lui «le remplaçant d’Iniesta» sans aucun doute. Le FC Barcelone est sur une «excellente lancée» selon Sport. Le journal a souhaité se pencher sur le cas Ousmane Dembélé dans ses pages intérieures. Entré en jeu en seconde période, le Français s'est montré décisif par un but et deux passes décisives, de quoi faire énormément plaisir à son entraîneur. Xavi pense toujours qu’il est possible que Dembélé reste un joueur Blaugrana dans les années à venir. Xavi est très attentif aux besoins du Français et ce dernier est extrêmement reconnaissant de cette attention qu’on lui accorde. Selon les informations du média catalan, l'ailier désire prolonger son bail.

Thomas Tuchel en plein doute

La finale de Carabao Cup opposant Liverpool à Chelsea qui fait la Une des journaux anglais. Ce sont les Reds qui ont soulevé le trophée comme on peut le voir sur la Une de The Guardian. «Le bonheur des Reds», titre le canard. Dans un match sans but, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Alors qu’Edouard Mendy a réalisé un match solide, Thomas Tuchel a choisi Kepa comme gardien pour la séance. C’était «un conte à 3 gardiens» entre Mendy, Kepa pour les Blues et Kelleher pour le Reds pour The Times. Les tireurs n’ont pas failli et Kepa a dû tirer un penalty, qu’il rate complètement. Son entrée en jeu serait un mauvais choix pour beaucoup de journalistes. Ce matin, «Thomas Tuchel est accusé d'avoir détruit le rêve de Chelsea à Wembley» comme l’explique The Sun.

Zaniolo veut la Juve

La Juve prépare déjà son mercato estival. Nicolò Zaniolo se rapproche de la Vieille Dame selon La Gazzetta Dello Sport. «Juve, je t’aime bien», écrit le journal au papier rose sur sa Une. Le contrat de la pépite de la Roma court jusqu’en 2024 et il ne semble pas vouloir prolonger. Fan de la Juve depuis sa tendre enfance, tout porte à croire que son choix est déjà fait pour la presse italienne. Ce qui a surpris les médias, ce sont les intérêts du numéro 22 romain sur les réseaux sociaux. Il like généralement les posts de la Juve sur Instagram.