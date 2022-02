Serie A : l'AC Milan domine la Sampdoria et prend la tête

Sur deux doublés, contre l'Inter et face à la Lazio, Olivier Giroud était attendu face à la Sampdoria, à l'occasion de la 25e journée de Serie A. L'AC Milan avait l'occasion, en cas de succès face aux Gênois, de doubler Naples et l'Inter, qui hier avaient partagé les points, et de s'installer dans le fauteuil de leader. À San Siro, c'est un autre attaquant qui s'est illustré : Rafael Leão.

Dès la 8e minute, l'attaquant portugais a profité d'une passe décisive de 50 mètres de Mike Maignan pour déborder Bartosz Bereszynski et ajuster Wladimiro Falcone (1-0). En 2022, le buteur de 22 ans compte déjà 5 buts et 3 passes décisives en 8 apparitions. Cet après-midi, sa réalisation suffit au bonheur des Rossoneri, qui grimpent à la première place, 1 point devant l'Inter, 2 points devant Naples.