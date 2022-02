Serie A : le Napoli et l'Inter se neutralisent, la course au titre se resserre !

Ce samedi en fin d'après-midi, l'Inter Milan, champion d'Italie en titre et actuel leader de Serie A, se déplaçait dans le Sud de la Botte pour y défier son dauphin le SSC Napoli au Stade Diego Armando Maradona, à l'occasion du 25ème acte du plus indécis des cinq grands championnats. Les Intéristes, qui restaient sur une défaite en Serie A lors du derby de la Madonnina face à l'AC Milan (1-2), avaient retrouvé le chemin de la victoire cette semaine en Coupe d'Italie face à l'AS Roma (2-0). De leur côté les hommes de Luciano Spalletti restaient sur trois victoires de suite en championnat face à des équipes de deuxième partie de tableau (Venise, Salernitana, Bologne), inscrivant huit buts et n'en encaissant qu'un seul. Lors des six dernières confrontations en championnat entre les deux équipes, les Napolitains n'avaient jamais réussi à battre l'Inter (4 défaites, 2 nuls), une tendance qui s'est confirmée ce week-end.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Massimiliano Farris était sur le banc des Milanais après l'exclusion de Simone Inzaghi la semaine dernière. Il effectuait un changement dans le onze, Federico Di Marco prenant la place d'Alessandro Bastoni. Chez les Partenopei, c'est Kalidou Koulibaly qui retrouvait sa place dans la charnière centrale. La rencontre démarrait très fort avec cette frappe de loin de Di Lorenzo (4e), suivie quelques minutes plus tard d'une faute de De Vrij sur la cheville de Victor Osimhen, qui voyait l'arbitre de la rencontre Daniele Doveri siffler un pénalty pour les Napolitains. Une tentative transformée par le capitaine (1-0, 7e), Lorenzo Insigne, qui inscrivait ainsi son 6e but en Serie A, tous sur penalty. Le reste de la première période était ensuite plutôt équilibré, même si Naples se procurait davantage d'occasions. Au retour des vestiaires, les Intéristes égalisaient rapidement grâce à Edin Dzeko qui inscrivaient son 10e but en championnat (1-1, 47e). Les deux formations ne parvenaient jamais à se départager et repartaient donc avec un point chacune. Une aubaine pour l'AC Milan qui pourrait s'installer sur la première marche du podium en cas de victoire dimanche face à face à la Sampdoria.