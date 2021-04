Kevin Strootman met la pression sur l'OM

La suite après cette publicité

Les fans de l'OM l'ont peut-être oublié, mais Kevin Strootman reste un joueur phocéen. Prêté au Genoa jusqu'à la fin de saison, le Néerlandais aux 500 000€ mensuels est plutôt performant en Italie, à tel point que l'écurie de Gênes est prête à le recruter de façon définitive. Il faudra donc discuter d'un transfert avec l'Olympique de Marseille cet été.

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le milieu de terrain de 31 ans en a dit un peu plus sur son avenir. « Si vous ne vous sentez pas le bienvenu, vous ne pouvez pas bien jouer. A Gênes c'est différent, je peux bien faire mais je peux et nous pouvons encore nous améliorer pour nous sauver. Nous sommes sur la bonne voie », a-t-il ainsi lancé, expliquant qu'il n'était pas à l'aise en terres phocéennes.

Strootman est bien au Genoa mais...

« Rester ici ? C'est une chose compliquée, il faut voir ce que Marseille veut faire de moi. Maintenant, nous avons huit matches à jouer, et on doit faire les choses bien. Rouvrir les stades au public ? J'ai joué de nombreux matches contre Gênes, le stade a toujours fait ressentir quelque chose. Maintenant autre chose, il est clair que nous voulons que les supporters du stade donnent un peu d'énergie , dès que possible », a ajouté Strootman.

La balle semble donc dans le camp de l'Olympique de Marseille. Il faut aussi préciser que, si le Genoa devrait se sauver sans trop de soucis, avec ses dix points d'avance sur la zone rouge, on imagine qu'il sera compliqué pour l'écurie de Serie A de s'aligner sur le salaire actuel du joueur, actuellement partagé à 50% avec l'OM. Il devra donc faire des sacrifices... ou revenir à Marseille, où Jorge Sampaoli a confié le suivre de près...