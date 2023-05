JT Foot Mercato : le PSG est en lambeaux !

Le PSG est encore dans de beaux draps

Le club de la capitale s’est encore incliné dans les grandes largeurs, dimanche, contre Lorient. La 6e défaite depuis le début de l’année 2023 en Ligue 1. Un homme est au centre des critiques, c’est Christophe Galtier ! L’ancien entraîneur de Lille ou encore de Nice ne semble pas avoir les ressorts nécessaires pour remobiliser son groupe en cette fin de saison car il y a le 11ème titre de champion de France à aller chercher ! Mais entre les joueurs en fin de contrat, ceux qui savent qu’ils seront placés sur la liste des transferts, ceux qui attendent juste la fin de saison dans un certain confort ou encore les blessés de longue date, rien ne va dans le bon sens et Galtier ne semble plus tenir l’équipe. Les Rouge et Bleu disposent de 5 points d’avance en championnat sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, qui veut croire en ses chances de titres vu les récentes performances des Parisiens. Le titre n’est pas encore acquis pour le PSG… Une fin de saison en roue libre parfaitement imagée par le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite, non autorisé par les dirigeants parisiens, qui pourraient le sanctionner. Tout ce tumulte qui règne dans les travées du Parc des Princes, pourrait aussi avoir des conséquences sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le génie français pourrait finalement forcer son départ au Real Madrid dès cet été ! Même Zoumana Camara, entraîneur des U19, ancien joueur et capitaine du club, est sur le départ ! L’ancien défenseur arrive en fin de contrat et aspire à entraîner rapidement au plus haut niveau ! Il est dans le viseur de plusieurs clubs qui veulent en faire leur numéro 1, mais le PSG espère encore le conserver.

Modrić en direction du Qatar

Le Real Madrid est en pleine transition générationnelle. Les jeunes ont clairement pris le pouvoir, à l’image de Vinicius Junior, Rodrygo ou Éder Militão, et dans le même temps, la vieille garde composée de joueurs comme Karim Benzema, Luka Modrić, Dani Carvajal ou Toni Kroos arrivent logiquement en fin de parcours. À l’issue de la saison, Luka Modrić n’a toujours pas prolongé mais selon nos informations, un club saoudien est très intéressé pour s’attacher ses services avec une offre financière colossale. Ce club, c’est Al Ahli. Actuellement en deuxième division, la formation de Jeddah fait partie des clubs historiques du pays et va remonter en première division. Il a fait du Croate sa priorité pour le mercato, et a logiquement de sacrés arguments à faire valoir. Reste à savoir le montant proposé au vice-champion du Monde 2018 pour le décider à tenter l’aventure saoudienne.

Le Real Madrid veut rapatrier un ancien joueur

Comme évoqué précédemment, le Real Madrid veut rajeunir son effectif et vise ainsi de jeunes joueurs à fort potentiel. Parfois, il est bon de s’émanciper afin de montrer ce que l’on vaut. C’est ce qu’a fait Takefusa Kubo ! Le Japonais recruté en 2019 n’a jamais joué en équipe première chez les Merengues, il a enchaîné les prêts infructueux mais cette saison il s’éclate à la Real Sociedad avec 7 buts et 3 passes décisives au compteur en 29 rencontres de championnat. De quoi convaincre le Real de la rapatrier cet été, car les Merengues disposent 50% de ses droits lorsqu’ils l’ont vendu à l’écurie basque.