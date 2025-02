Bayer Leverkusen - Bayern Munich: les compositions officielles

Gros choc en Allemagne ! Le Bayer Leverkusen reçoit sur sa pelouse le Bayern Munich ce samedi à 18h30, dans le cadre de la 22ème journée de Bundesliga. Les Pillendreher s’articulent en 4-4-2 avec Hrádecký aux cages. En défense, on retrouve Hincapié, Tah, Tapsoba et Mukiele. Grimaldo, Xhaka, Palacios et Frimpong occupent le milieu de terrain. Et enfin, Wirtz et Tella sont en attaque.

Les Bavarois s’organisent en 4-2-3-1 avec Neuer aux cages. En défense, on retrouve Min-Jae, Ito, Upamecano et Laimer. Pavlovic et Kimmich sont au milieu de terrain. Olise, Musiala et Coman vont animer l’attaque munichoise aux côtés de Kane, placé en pointe.

Les compositions:

Bayer Leverkusen: Hrádecký - Hincapié, Tah, Tapsoba, Mukiele - Grimaldo, Xhaka, Palacios, Frimpong - Wirtz, Tella

Bayern Munich: Neuer - Min-Jae, Ito, Upamecano, Laimer - Pavlovic, Kimmich - Olise, Musiala, Coman - Kane