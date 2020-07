L'offre XXL de Chelsea pour réussir le très gros coup Jan Oblak

On vous l'a expliqué lundi, Chelsea compte bien passer la seconde dans les semaines à venir, après s'être déjà offert Hakim Ziyech et Timo Werner pour un peu plus de 100 M€. Plusieurs postes sont ciblés, notamment celui de gardien de but. Frank Lampard n'est pas totalement satisfait des prestations de son n° 1 Kepa Arrizabalaga, recruté pour environ 80 M€ à l'été 2018.

La suite après cette publicité

Pour lui succéder, les Blues étudient plusieurs pistes. Le nom d'André Onana (24 ans) a notamment été évoqué. Mais l'Ajax Amsterdam n'aurait pas abandonné l'idée de prolonger son contrat pour le conserver au moins une saison supplémentaire à l'ArenA. Le Daily Mirror nous indique ce mardi que la priorité londonienne se nomme désormais Jan Oblak (27 ans).

Un pack Kepa + 30 M€

La réputation du portier slovène de l'Atlético de Madrid n'est plus à faire. Ce dernier est considéré par de nombreux observateurs comme l'un des meilleurs à son poste sur la planète football. Seul hic pour Chelsea, le contrat de l'ancien de Benfica court jusqu'en juin 2023 avec les Colchoneros et dispose d'une clause libératoire fixée à 150 M€. Les Madrilènes, on peut les comprendre, ne sont pas franchement vendeurs.

Les pensionnaires de Stamford Bridge entendent donc proposer aux Rojiblancos un échange entre Oblak et Kepa en ajoutant une belle somme, environ 30 M€. Un juteux salaire serait lui offert au portier. Suffisant pour faire bouger les lignes dans un dossier qui s'annonce pour l'heure des plus complexes ? Réponse dans les prochaines semaines.