FC Barcelone : le cas Sergio Busquets divise tout le monde !

Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu passer le hashtag #BusquetsEnElBanquillo (Busquets sur le banc, NDLR), qui a été trending topic sur Twitter dans de nombreux pays au cours du week-end. Effectivement, de nombreux supporters à travers la planète ont lancé ce hashtag pour réclamer la mise sur le banc du capitaine catalan, qui n'est selon eux plus au niveau pour être titulaire dans leur club de cœur. Une mobilisation sur les réseaux qui en a aussi fait réagir dans l'autre sens...

Ainsi, de nombreuses voix importants du monde barcelonais, parmi lesquelles des journalistes influents ou d'anciens dirigeants, ont estimé qu'il était honteux de réclamer une mise sur le banc de l'international espagnol, évoquant un manque de respect énorme pour une légende du Barça. Selon eux, cette campagne serait aussi rendue possible par l'achat de bots, permettant ainsi la diffusion du hashtag via de faux comptes créés de toutes pièces, et qui ne représenteraient pas le véritable avis des fans barcelonais.

Un vrai mécontentement

Il faut dire qu'à Barcelone, les campagnes pour dénigrer des joueurs ou des opposants politiques, on connaît bien, avec cette affaire du Barçagate pendant laquelle la direction de Josep Maria Bartomeu avait payé des agences de communication pour faire des tweets, rédigés par des bots, contre Lionel Messi, Gerard Piqué ou Joan Laporta... Même si, selon la Cadena SER qui a examiné bon nombre de ces tweets contre Busquets, ils seraient bel et bien écrits par de véritables personnes et supporters du club, principalement dans le monde arabe.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que cette polémique marque, de plus en plus, une certaine scission entre tout l'environnement local barcelonais, où on retrouve les socios habitant sur place, ainsi que les journalistes, et la fanbase blaugrana de l'étranger. Une division d'opinions qui s'est déjà observée avec Frenkie de Jong, plutôt critiqué par les médias qui pèsent à Barcelone, mais très apprécié des supporters habitant loin du Camp Nou. Ces derniers reprochent notamment aux médias catalans de trop protéger et couvrir les cadres catalans de l'équipe. Les fans ne voulant pas de Busquets dans le onze vont cependant devoir le supporter encore un bon bout de temps, puisque selon AS, Xavi le considère toujours comme indispensable et indiscutable...