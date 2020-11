La terrible descente aux enfers de Seydou Doumbia

La suite après cette publicité

Seydou Doumbia n'a que 32 ans, mais pourtant il a déjà connu 100 vies de footballeurs. Il a évolué dans 10 clubs dans 7 pays différents. Professionnel depuis 14 ans, le buteur ivoirien qui a fait ses débuts, une fois n'est pas coutume au Japon, avant de débarquer en Suisse aux Young Boys Berne débordant d'ambitions et avec l'envie de tout casser. Le natif d'Abidjan va immédiatement obtenir l'étiquette de monsieur un but par match. Pour sa première saison en D1 suisse, il claque 20 buts en 32 matches mais avec seulement 8 titularisations. La seconde année sera encore plus aboutie puisqu'il marque 30 buts en 32 matches. Des performances qui lui ouvrent les portes de la sélection nationale, mais qui lui permettent aussi de signer un contrat en or du côté du CSKA Moscou.

En Russie, après une première année d'adaptation, il devient vite une idole. Avec 28 buts en championnat et 4 en Ligue des Champions, Seydou Doumbia se convertit en l'un des meilleurs spécialistes du poste en Europe. Mais ce dernier alors âgé de 25 ans ne le sait pas encore, il ne parviendra plus jamais à atteindre de telles statistiques malgré quelques soubresauts à Moscou en 2014-15 (18 buts en 22 matches) ou au FC Bâle en 2017 (20 buts en 25 matches). La faute à de trop nombreuses blessures qui l'ont lourdement handicapé. Mais le tournant de la carrière du buteur ivoirien se trouve à l'hiver 2015. Auréolé d'un titre de champion d'Afrique avec la Cote d'Ivoire, Seydou Doumbia est transféré dans les dernières heures du mercato d'hiver à l'AS Roma contre un chèque de 25 M€.

La victoire à la CAN 2015 puis un transfert record à la Roma, puis... la chute

Un gros coup alors pour le club italien qui croit tenir le buteur qui lui faisait alors défaut. Mais entre méforme, contrecoup de la CAN et incompréhensions avec l'entraîneur d'alors, un certain Rudi Garcia, l'aventure italienne de l'ancien crack des Young Boys tourne au fiasco. Avec 2 buts en 13 apparitions, la greffe ne prend pas et les Giallorossi sont obligés de s'en séparer. Impossible de le revendre sans une perte financière énorme. Dès lors, le prêt s'impose et Doumbia va être prêté à quatre reprises. Il repart au CSKA (5 buts en 13 matches), puis à Newcastle (3 apparitions). Le troisième prêt à Bâle sur les terres de ses premières réussites en Europe semble le bon pour le joueur qui retrouve ses sensations et son sens aiguisé du but. Avec 20 buts en 25 apparitions, le serial buteur est de retour et la Roma s'en frotte déjà les mains et espère bien pouvoir revendre son buteur fort de cette aura retrouvée.

Mais les courtisans encore ne se bousculent pas et le joueur n'entend pas accepter n'importe quoi. Une situation inextricable qui pousse le club de la Louve à un quatrième prêt au Sporting CP. Hors de forme, souvent blessé et rarement dans le coup, il traverse cette saison 2017-18 telle une âme en peine et ne marque pas le moindre but en 14 apparitions avec le club portugais. La suite ne sera guère mieux, de Girona en Espagne (2 buts en 17 matches) jusqu'à cette saison terrible à Sion ou il finit par se faire licencier du club avec 8 autres joueurs en pleine période de COVID pour ne pas avoir accepté de baisser son salaire. Si Seydou Doumbia s'en est expliqué sur les réseaux, le mal était fait. Libre depuis ce malheureux épisode du mois de mars, l'ancien goleador du CSKA Moscou n'a toujours pas trouvé de club et poursuit sa lente descente aux enfers.

À 32 ans, le 4e meilleur buteur africain de la Ligue des Champions (19 buts) devant des joueurs tels que Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang ou George Weah est au crépuscule de sa carrière. Encore très gourmand malgré plusieurs saisons compliquées, l’ancien international ivoirien (38 sélections - 9 buts) est encore sûr de ses qualités et n’entend pas s’offrir au premier venu. Reste désormais à savoir si un club parviendra à offrir une ultime chance à un joueur aux débuts tonitruants, mais dont la fin s’annonce déjà comme un immense gâchis…