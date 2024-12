PSG : Bradley Barcola heureux du retour de Gonçalo Ramos

Blessé depuis le mois d’août, Gonçalo Ramos a fait son grand retour sur les terrains. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui ne cesse de voir ses offensifs se montrer inefficace devant le but. Une bonne nouvelle aussi pour Bradley Barcola.

« On sait qu’on a plus de présence dans la surface. Ça nous apporte de la confiance dans la surface. On peut centrer, il est aussi bon dos au jeu. C’est vraiment bien d’avoir un joueur qui peut couper au premier poteau », a-t-il déclaré en conférence de presse.

