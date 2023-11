Le maire de Bougival craignait Neymar

La vie privée de Neymar, surtout sa vie nocturne, a rempli les colonnes des journaux durant son passage au PSG. Les fêtes mais aussi les polémiques ont rythmé sa vie à Bougival. Une ville dont il ne gardera pas beaucoup de souvenir car il n’était pas souvent chez lui ou alors quand il y était, il s’y enfermait entouré de ses proches. Les voisins, eux, se souviendront longtemps de ses 6 années dans les Yvelines et surtout des désagréments causés par la présence de la star entre nuisances sonores et manifestation de supporters devant son domicile. Alors qu’une nouvelle histoire est récemment sortie sur une employée brésilienne qui aurait été exploitée (elle réclame 380 000 euros), le maire de Bougival, Luc Watelle (DVD) a tenu à démystifier les bruyantes soirées de Neymar.

Selon lui, le Brésilien n’a pas été si dérangeant que cela. Il en sait quelque chose car au-delà de sa qualité d’édile, il était voisin du joueur. « J’habite en face donc j’étais aux premières loges pour apprécier la qualité des nuisances. Des grosses soirées, il n’y en a pas eu tant que cela, mais trois réellement : pour fêter un titre de champion, une autre pour les élections brésiliennes et celle de son anniversaire, rapporte l’élu à L’Equipe. Ça a dérangé les voisins immédiats mais, pas très loin de là, il y a une autre célébrité qui en organise aussi de temps en temps. Lors des premières années, on n’entendait rien. Il m’a surpris par sa discrétion, on ne le voyait jamais. À son arrivée, on avait un peu peur de son comportement, finalement il n’y a rien eu d’extraordinaire. »