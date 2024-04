Crystal Palace - Manchester City : les compositions officielles

En ouverture de la 32e journée de Premier League, Manchester City se déplace sur la pelouse de Crystal Palace (coup d’envoi 13h30, un match à suivre sur FM). Troisièmes du championnat avec 67 points, trois de moins que Liverpool et un de retard sur Arsenal, les hommes de Guardiola doivent absolument s’imposer afin de mettre la pression sur ses concurrents. 14es avec 30 points, les Londoniens, eux, comptent huit unités d’avance sur Luton, premier relégable.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola est privé de plusieurs joueurs sur blessure (Aké et Walker) mais aligne tout de même du lourd à Londres. Ortega est titulaire dans le but alors qu’Ederson est sur le banc. Lewis débute à droite de la défense avec Stones et Dias dans l’axe alors que Gvardiol va évoluer à gauche. Bobb est aligné à droite de l’attaque avec Grealish à gauche et De Bryune et Alvarez en soutien d’Haaland. Oliver Glasner, coach de Palace, a également son lot d’absents (Doucouré, Holding, Richards) et opte pour un 3-4-3 avec des noms bien connus des amateurs de Ligue 1. On retrouve Andersen, ancien lyonnais, en défense ou encore Mateta à la pointe de l’attaque avec un certain Jordan Ayew à ses côtés. Au milieu, Hughes et Wharton auront beaucoup de travail.

Les compositions officielles :

Crystal Palace : Henderson – Ward, Andersen, Lerma – Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell – J. Ayew, Mateta, Eze.

Manchester City : Ortega – Lewis, Dias, Stones, Gvardiol – Rodri – Bobb, De Bruyne, Alvarez, Grealisg – Haaland.