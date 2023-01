Pep Guardiola met la pression sur Arsenal

Si Pep Guardiola maîtrise l’art du pressing sur le rectangle vert, il n’en est pas moins en zone mixte sur ses adversaires. Interrogé en conférence de presse sur le leader de Premier League Arsenal, le technicien espagnol a d’abord tenu à saluer le travail opéré par son ancien adjoint Mikel Arteta chez les Gunners cette saison : «Arsenal a été brillant en première partie de saison, ils sont meilleurs que nous», a-t-il déclaré. C’est vrai, les Londoniens réalisent un début d’exercice canon, matérialisé par une place de leader, un total de 44 points après 17 journées (8 d’avance sur Manchester City) et une série d’invincibilité de 11 matchs en Premier League.

La suite après cette publicité

Mais même si Arsenal et Manchester City ne sont pas encore affrontés cette saison - la rencontre aller à l’Emirates Stadium avait été décalée au 15 février suite au décès de la Reine Elizabeth II - Pep Guardiola verrait bien les hommes d’Arteta atteindre les 100 points en championnat cette saison : «Ils atteindront les 100 points ou les dépasseront à ce rythme (107 au maximum). […] S’ils continuent comme ça, nous ne les rattraperons pas. Nous devrons faire un sans-faute et espérer qu’ils perdent», a-t-il confié. Une performance rare que Pep Guardiola avait d’ailleurs réalisée avec Manchester City lors de la saison 2017/2018. Alors, tentative de déstabilisation ou non, le technicien entend bien rafler sa cinquième Premier League en sept ans à la tête des Cityzens, et pour ça, tous les coups sont permis.

À lire

Arsenal : Mikel Arteta était fou furieux