Le PSG a lancé une offre pour Rasmus Højlund

Si tu es attaquant et que tu ne t’es pas encore fait approcher par le PSG, c’est que tu as probablement raté ta vie. Une nouvelle fois, le PSG change de cible et se décide à avancer sur un nouveau profil, certes déjà ciblé. Il s’agit de Rasmus Hojlund, l’attaquant danois de l’Atalanta Bergame. Selon les informations de L’Equipe, le club de la capitale a dégainé une offre de 50 M€ pour le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2027.

On peut d’ores et déjà penser que cela ne suffira pas, puisque Manchester United a proposé 10 M€ de plus, via des bonus, lors de sa première offre. Surtout, le club mancunien a pris de l’avance sur ce dossier, exploré depuis plusieurs semaines. Mais il ne voudra pas dépasser les 70 M€, tandis que les dirigeants italiens espèrent obtenir près de 100 M€. Ils sont en position de force, puisque le joueur est arrivé il y a seulement un an, en provenance de Sturm Graz.

Hojlund préfère l’option MU

Le potentiel du Danois est réel mais est-il réellement prêt à franchir un si grand palier ? Visiblement, le PSG y croit, mais il a déjà tenté d’avancer sur d’autres attaquants depuis le début du marché. Dans le désordre, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane. Surtout, le PSG semble arriver avec un temps de retard à chaque fois, à l’image du dossier Harry Kane, suivi assidûment par le Bayern Munich.

Selon nos informations, Rasmus Hojlund privilégie l’option Manchester United. Le PSG part donc de plus loin, mais a désespérément besoin d’un attaquant, indépendamment du cas Kylian Mbappé. Pour les premiers matches amicaux, Marco Asensio a montré qu’il n’était qu’une solution de dépannage à ce poste, et Hugo Ekitike n’a pas été utilisé lors de la deuxième rencontre face à Al Nassr. Plus que jamais, Luis Campos est attendu au tournant dans ce dossier.