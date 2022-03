Le FC Barcelone se mêle à la course pour Kylian Mbappé !

Plus le temps passait, et plus la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid semblait se rapprocher. Déjà après l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions à Madrid, la presse espagnole annonçait un accord entre l'attaquant de 23 ans et la Maison Blanche avant la fin de la semaine dernière.

Et alors que le champion du monde 2018 a commencé à réfléchir à l'utilisation de son image aux côtés des sponsors de la FFF, expliquant qu'il ne partageait pas les valeurs portées par certaines marques, ce nouvel épisode avait relancé la question de son avenir : restera-t-il au PSG, qui semble être ouvert à la discussion, ou partira-t-il au Real ? Mais à en croire l'Equipe, un troisième choix serait possible pour le Parisien !

Le Barça passe à l'action

En effet, le quotidien sportif français nous informe que le FC Barcelone aurait tenu au courant le PSG qu'il se mêlait à la course pour signer Kylian Mbappé, qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Ce ne serait pas la première fois que le club blaugrana envisagerait de recruter le natif de Paris. Déjà en 2017, en pleine explosion après une belle saison 2016/2017 sous le maillot de l'AS Monaco, les Blaugrana avait coché son nom.

La publication ajoute que le Barça prévoirait une réunion entre son entraîneur Xavi Hernandez et le buteur parisien pour lui présenter le projet sportif, critère essentiel pour Mbappé qui n'a jamais caché l'importance qu'il donne au fonctionnement d'un club. La présence d'Ousmane Dembélé, qui pourrait alors prolonger s'il est rejoint par son compère en équipe de France, pourrait également jouer dans la décision prise par le Bondynois. Et si le FCB réussissait à chiper le numéro 7 du PSG à son ennemi de toujours...