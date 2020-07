Arsenal : Hector Bellerin intéresse le PSG

Avec le départ de Thomas Meunier, qui n'a pas prolongé son contrat et s'est finalement engagé en faveur du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un latéral droit sur ce mercato estival. Il y a quelques jours, nous vous annoncions en exclusivité que Djibril Sidibé (AS Monaco, prêté à Everton) avait été proposé à Leonardo, le directeur sportif parisien. Mais il y a d'autres cibles.

D'après les informations du Daily Express, les champions de France auraient dans le viseur le latéral droit d'Arsenal Hector Bellerin, sous contrat jusqu'en juin 2023. Avec l'arrivée définitive de Cédric Soares, et la présence d'Ainsley Maitland-Niles et Calum Chambers, l'Espagnol aura de la concurrence la saison prochaine, et le média britannique affirme que sa place est menacée. De plus, le joueur de 25 ans a l'un des salaires les plus élevés au club et les Gunners aimeraient récupérer quelques liquidités cet été. Une bonne cible pour le PSG ?