Lucas Digne rejoint Steven Gerrard à Aston Villa

La suite après cette publicité

L'issue semblait inévitable. Sans véritable surprise, et comme attendu depuis plusieurs jours, Aston Villa a officialisé ce jeudi le transfert de Lucas Digne (28 ans), qui débarque à Villa Park en provenance d'Everton, où il n'était plus en odeur de sainteté et avec qui il aura disputé au total 127 rencontres (pour 6 buts et 20 passes décisives). Les Villans, entraînés par Steven Gerrard, ont grillé la concurrence (Chelsea ou encore West Ham), grâce notamment à un chèque compris entre 24 et 30 M€, pour enrôler l'expérimenté latéral gauche formé au LOSC et passé par le PSG, la Roma et le Barça.

« Aston Villa est ravi d'annoncer la signature de Lucas Digne d'Everton. L'international français, qui a représenté l'élite des clubs de football européens tels que le Paris Saint-Germain, la Roma et Barcelone, devient notre deuxième signature du mercato de janvier », indique le communiqué publié par Aston Villa, actuel 13ème de Premier League, soit deux rangs plus haut qu'Everton, pour l'occasion.

Un départ qui fait les affaires de tout le monde

Si Lucas Digne a fièrement défendu les couleurs bleues d'Everton, dont il a un temps été le capitaine, pendant trois saisons et demie en Angleterre, la situation du latéral gauche français était devenue extrêmement tendue du côté de Goodison Park. En froid avec son entraîneur Rafael Benitez depuis plusieurs semaines, l'international tricolore (43 sélections) n'a plus disputé la moindre minute depuis le 1er décembre dernier et un jour de derby de la Mersey contre Liverpool (1-4), même s'il avait repointé le bout de son nez sur le banc lors de la défaite contre Brighton (2-3).

« Je voudrais poser une question aux fans et aux anciens joueurs du club : qu’est-ce que Peter Reid (ancien milieu d’Everton) ferait si un joueur disait qu’il ne veut pas être ici ? C’est simple. J’ai discuté avec lui, il m’a dit ce qu’il pensait. Qu’attendez-vous d’un manager lorsqu’un joueur veut partir ? » lâchait récemment l'ancien entraîneur du Real Madrid au sujet du Frenchie, qui avait d'ailleurs vu l'Ukrainien Vitaliy Mykolenko débarquer cet hiver à son poste. Lucas Digne, qui s'est forgé une belle réputation outre-Manche, va désormais tenter de se relancer à Aston Villa, où il devra faire face à la concurrence principalement de Matt Targett ou encore du polyvalent Ashley Young, dans une moindre mesure.