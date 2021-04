Tottenham : les 4 noms pour l'après-Hugo Lloris

La suite après cette publicité

«Je ne peux pas voir plus loin que l'Euro. (...) Je ne projette pas plus que ça. Je me concentre sur mon travail et sur le fait d'aider l'équipe». Il y a quelques jours, en conférence de presse avec l'équipe de France, Hugo Lloris (34 ans) avait ainsi botté en touche lorsque la question de son avenir lui avait été posée. Il y a pourtant l'air d'y avoir du mouvement en coulisse.

Le Telegraph annonçait ainsi tout récemment que l'OGC Nice tentait de faire revenir le champion du monde 2018 au bercail cet été. Quelle est la position de Tottenham, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en juin 2022 dans ce dossier ? Publiquement, les Spurs n'ont rien laissé filtrer au sujet de leurs intentions dans ce dossier.

Quatre candidats

Pour autant, selon les échos de la presse anglaise, la saison plutôt moyenne de leur capitaine les a poussés à se pencher sur plusieurs solutions de repli en vue du prochain marché des transferts. Nous vous avions déjà parlé de Nick Pope (28 ans, Burnley) et Dean Henderson (24 ans, Manchester United), ainsi que de l'intérêt appuyé des Londoniens pour Mike Maignan (25 ans, Lille).

Ce vendredi, ESPN nous apprend qu'un nouveau nom vient s'ajouter à cette liste. Il s'agit de Sam Johnstone (28 ans), portier de West Bromwich Albion, formé à Manchester United. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'Anglais, également pisté par West Ham et Leeds, pourrait être disponible pour environ 10-12 M€. À ce prix-là, Tottenham pourrait bien bondir sur l'occasion. Et définitivement ouvrir la porte à Hugo Lloris...