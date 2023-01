PSG : Christophe Galtier confirme pour Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

La dernière ligne droite du mercato risque d’agiter le Paris Saint-Germain ces dernières heures. Pour l’instant, dans l’attente que le dossier Milan Skriniar se débloque, le Paris Saint-Germain attend l’arrivée d’Hakim Ziyech. En attendant qu’un accord définitif soit trouvé entre Chelsea et le PSG, le club londonien a autorisé Hakim Ziyech (29 ans) à se rendre à Paris pour passer sa visite médicale, comme nous vous l’avions annoncé. Une information confirmée, mais Christophe Galtier est resté prudent à ce sujet.

«Le mercato, on le commentera quand il sera clôturé. Aujourd’hui, vous dire que jusqu’à trois joueurs vont venir… vous avez des informations. Le président et Luis (Campos) travaillent sur le mercato. Sera-t-il fait en fonction de ce que l’on a vu contre Reims ? Bien sûr que non. S’il n’y a pas d’arrivée, tant pis. Cet effectif-là à très bien fonctionné pendant des mois. La rigueur doit juste revenir dans la préparation et sur l’entame de nos matches. Oui, le club travaille sur Hakim Ziyech, mais à l’instant présent, c’est un joueur de Chelsea».

