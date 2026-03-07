L2 : Troyes renverse Clermont en trois minutes, Le Mans déroule face à Annecy

Ce samedi, le leader troyen affrontait Clermont à l’occasion de la 26e journée de Ligue 2. En tête du championnat, mais avec seulement trois points d’avance sur l’AS Saint-Étienne, en pleine remontée depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur, Troyes avait l’occasion de creuser l’écart. Restant sur deux victoires consécutives, les hommes de Stéphane Dumont ont largement dominé la première période, sans toutefois parvenir à concrétiser leurs occasions avant la pause. En seconde mi-temps, Kader Bamba a même ouvert le score en faveur de Clermont (0-1, 51e). Mais Diawara a égalisé à la 78e, d’une frappe enroulée à bout portant (1-1), avant qu’Adeline ne double la mise à la 81e de la tête (2-1). Troyes reste donc premier, tandis que Clermont campe à la 14e place.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, un autre duel opposait Annecy au Mans, actuel troisième du championnat. Portés par un grand Antoine Rabillard, les Manceaux ont pris l’avantage par deux fois avant la mi-temps. L’attaquant a d’abord ouvert le score dès la 16e minute, avant de se transformer en passeur décisif pour Colas, auteur du but du break deux minutes plus tard. Ensuite, toujours dominateur, Le Mans a inscrit le but du 3-0 grâce à Quarshie (65e), bien servi une nouvelle fois par l’inarrêtable Rabillard. Avec ce résultat, Le Mans conforte sa 3e place en Ligue 2, tandis qu’Annecy reste 7e.