Manchester City revoit son prix à la baisse pour Julian Alvarez, Erik Ten Hag dans la tourmente avec Manchester United

Manchester City baisse le prix de Julian Alvarez

Un départ est envisagé à Manchester City, et ce n’est pas nouveau, c’est celui de Julian Alvarez. Il y a une semaine, The Athletic affirmait que City voulait le céder pour 70 millions, plus 20 millions d’euros de bonus. Mais le Manchester Evening News nous apprend ce matin que 47 millions d’euros pourraient suffire à garantir les services du joueur de 24 ans. C’est en tout cas le "prix minimum" fixé par les Sky Blues.

Erik Ten Hag dans la tourmente

Erik Ten Hag est toujours autant en difficulté avec Manchester United, comme le rapporte le Manchester Evening News. S’il a pris de bonnes résolutions en apportant des changements dans son staff et dans la manière de travailler au quotidien, le Néerlandais ne peut que s’avouer vaincu face aux blessures de ses joueurs. En effet, Leny Yoro sera absent pour trois mois après sa blessure. Hojlund sera quant à lui absent pour six semaines et il y a beaucoup d’interrogations au sujet de Marcus Rashford. Le coach se pose surtout la question suivante : qui dirigera l’attaque de United en attendant ? Le Daily Star rapporte qu’il y a évidemment l’option Joshua Zirkzee. L’autre option est de faire jouer Jadon Sancho en position de faux 9, comme Ten Hag l’a fait en amical pendant 62 minutes.

Manuel Neuer en pleine réflexion

Manuel Neuer, capitaine et gardien du Bayern, laisse son avenir en équipe nationale incertain, comme on peut le lire dans Abendzeitung. Avant de prendre sa décision, il affirme qu’il a encore « des discussions à avoir ». Le portier allemand souligne néanmoins qu’il est satisfait de la performance de l’équipe lors du dernier championnat d’Europe. Il a évoqué le cas de Toni Kroos, qui avait pris une pause avant de revenir en équipe nationale, laissant donc entendre qu’il pourrait envisager « un parcours similaire ». Le temps presse cependant, car les premiers matchs de la Ligue des Nations sont prévus en septembre.