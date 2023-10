Barça : les salaires des stars du vestiaire révélés

Sur le plan sportif, tout va pour le mieux au FC Barcelone. Après 9 journées de Liga, le champion d’Espagne en titre pointe au 3e rang avec 3 unités de retard sur son rival, le Real Madrid. En Ligue des champions, le club catalan démarré sa campagne européenne du bon pied et compte deux victoires en autant de rencontres disputées. Mais d’un point de vue financier, la donne est différente et le Barça est obligé de prendre des mesures drastiques en réduisant le salaire des stars qui composent le vestiaire catalan. À ce titre, Sport a dévoilé ce vendredi les plus gros salaires de l’effectif de Xavi Hernandez.

Au sein de ce classement, Frenkie De Jong, occupe la tête avec un salaire annuel brut de 37,5 M€. Avec un peu plus de 20M€, Robert Lewandowski, recruté la saison dernière en provenance du Bayern Munich et auteur d’un premier exercice accompli avec les Blaugranas, le suit tandis qu’Ilkay Gündogan, fraîchement arrivé libre cet été, complète le podium avec 18,75 M€. Le Français Jules Koundé, dont les émoluments avoisinent les 13 M€ par, se classe au 4e rang. Après avoir accepté de réduire son salaire pour rallier la Catalogne cet été, Joao Felix a vu sa rémunération être multipliée par dix (de 400 000 € à 4 M€) en vertu de son bon début de saison.