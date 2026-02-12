Le sprint final, Dembélé, les gardiens : les dernières confidences de Luis Enrique

Si du côté de l’Olympique de Marseille, le Classique a plongé le club dans la crise, chez le rival parisien, la semaine a été plutôt tranquille. Après avoir laissé des jours de repos à son équipe, Luis Enrique a retrouvé ses joueurs au Campus de Poissy. Et ce jeudi, à un jour du choc face à Rennes, qui a décidé de virer Habib Beye en début de semaine, le coach espagnol s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’évoquer la deuxième partie de saison parisienne et les prochaines échéances car le sprint final a bien débuté.

Et pour le staff parisien, la partie la plus importante de la saison doit être gérée au mieux pour avoir des résultats. Cela passe notamment par une très bonne gestion des temps de repos avec une saison 2024-2025 exceptionnelle, mais qui a laissé des traces. «La fatigue, ça dépend du calendrier et de beaucoup de choses. C’est particulier car on a eu 3 semaines de vacances cet été après une saison très longue. Pour moi, c’est important d’avoir des jours pour travailler mais aussi de gérer la pression et le stress qu’il y a sur une équipe de haut niveau. Le repos permet de se déconnecter et de retrouver la joie de venir s’entraîner et d’être heureux de ce qu’on fait. Tout le monde pense : ils gagnent beaucoup d’argent, ils sont sportifs, ils doivent profiter. C’est la partie facile mais il y a des choses importantes. Se reposer, c’est pour moi important», a-t-il ainsi lancé avant d’enchainer et aussi évoquer le retour en forme du PSG.

Luis Enrique s’explique sur la gestion des gardiens

«C’est le moment le plus important de la saison car c’est là que se décident tous les trophées. Après, il y aura le Mondial donc c’est important pour l’équipe de s’améliorer, mieux défendre, mieux attaquer et avoir tous les joueurs. J’espère avoir un moment où j’aurai tous les joueurs à disposition pour améliorer l’équipe. (…) Ousmane Dembélé a dit que le PSG était de retour en forme ? Vous savez mon avis sur notre performance. Si on est de retour, c’est merveilleux car c’est la partie la plus importante de la saison. L’important, là, c’est de gagner le match demain face à Rennes. Ça ne sera pas facile face à une équipe en difficulté. Il faut mettre la pression sur Lens et l’OL, c’est notre travail et notre objectif.» En parlant d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique en a aussi profité pour répondre à une question d’un journaliste sur l’efficacité de son joueur et son retour en forme. Et là encore, l’ancien sélectionneur de la Roja a répondu avec le style qui le caractérise.

«Non, je pense qu’il est au niveau de la saison dernière et d’il y a deux saisons. Je me souviens, vous m’avez posé la question il y a deux semaines pour dire qu’il était irrégulier et là vous changez la question en me disant qu’il a progressé comparé à la saison dernière. C’est le même qu’avant, un joueur avec beaucoup de qualités, de la continuité et un joueur différent. Un joueur très joli à voir et donc on doit profiter de ses qualités.» Enfin, Luis Enrique n’a pas échappé aux questions sur sa gestion des gardiens de but. Ces dernières semaines, la position de numéro 1 alterne de plus en plus entre Matveï Safonov et Lucas Chevalier. Le Russe semble même avoir pris une avance. Mais pour le coach parisien, pas question d’établir clairement une hiérarchie. «Ce que j’estime, je le valorise avec les joueurs que j’ai choisis. Ce n’est pas un plan. On doit continuer à faire ce que nous pensons, en tant que staff, c’est à dire faire le meilleur pour l’équipe. Et vous savez que ça peut changer en fonction des blessures et des performances. On sait comment améliorer l’équipe mais il n’y a pas de hiérarchie, il n’y a pas de numéro 1, 2 ou 3. Je fais ce que je pense pour améliorer l’équipe.» Voilà qui est clair de la part de l’entraîneur parisien.