L’incroyable discours de Kylian Mbappé à la mi-temps d’Argentine-France

Il est le héros malheureux de tout un pays. En inscrivant un triplé dans cette finale de Coupe du Monde, l'attaquant a longtemps retardé le sacre de l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.). Il est allé au bout de lui-même, en égalisant une première fois, puis une seconde fois au bout de la prolongation. En relançant l'équipe de France, le Parisien a maintenu cet espoir, qui semblait inespéré après 70 minutes, de remporter une seconde fois consécutive le Mondial.

À la pause, alors que les Bleus étaient menés 2-0 après 45 premières minutes absolument terribles, c'est Kylian Mbappé qui a pris la parole le premier, comme le montre le documentaire de TF1. «C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire. Alors qu’est ce qu’on va faire ? On retourne sur le terrain, soit on les laisse faire, soit on met un peu d’intensité et on entre dans les duels. Il faut faire autre chose les gars ! C’est une finale de Coupe du Monde. C’est fait, on est mené de deux buts mais on peut revenir. Les gars, c’est tous les 4 ans.»

Mbappé, Mandanda et Deschamps remobilisent tout le monde

Le futur meilleur buteur de la Coupe du Monde n'est pas le seul dans le vestiaire à essayer de remobiliser l'équipe. Steve Mandanda, gardien de but numéro 2, le succède. Ses 37 ans et son expérience sont précieux dans ce groupe encore très jeune. «On perd 2-0, c’est fait. Il faut entrer sur le terrain avec un autre état d’esprit. Ce n’est pas possible de faire ça. C’est une finale, merde !» hurle l'ancien Marseillais, titulaire contre la Tunisie lors du 3e match de poule.

Didier Deschamps étonnerait presque par son absence durant ce temps fort mais c'est bien lui qui termine ce discours à la pause. «Les gars, vous savez la différence entre nous et eux ? C’est qu’eux jouent une putain de finale alors que nous on ne la joue pas !» Il fallait bien ça pour jouer une finale historique, que Kylian Mbappé s'apprêtait à illuminer avec ses trois buts. Malheureusement pour les Bleus, et aussi irrationnel que ça puisse paraître, cela n'a pas suffi pour amener cette fameuse troisième étoile.