Ismaël Koné quitte définitivement l’OM

Ismaël Koné et l’OM, c’est fini. Prêté par l’écurie phocéenne à Sassuolo, l’international canadien de 23 ans cartonne en Italie. Il a notamment inscrit 4 buts en 20 rencontres de Serie A, et a convaincu les dirigeants de son club de lever son option d’achat, comme l’a confirmé le club italien. «L’U.S. Sassuolo Calcio annonce avoir exercé son droit d’acquisition définitive des services sportifs du footballeur Ismael Konè auprès de l’Olympique de Marseille».

Recruté pour 12 millions d’euros à Watford à l’été 2024, Koné n’appartient plus à l’OM, qui va tout de même récupérer son investissement et même un petit million d’euros supplémentaire, puisque le club de Serie A va débourser 13 millions d’euros pour activer cette option d’achat. Au total, il n’aura joué que 9 rencontres sous la tunique phocéenne, lors de la première partie de saison dernière et avant son prêt également peu concluant à Rennes.