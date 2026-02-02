Menu Rechercher
Commenter 26
Officiel Ligue 1

Ismaël Koné quitte définitivement l’OM

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Ismaël Koné Sassuolo @Maxppp

Ismaël Koné et l’OM, c’est fini. Prêté par l’écurie phocéenne à Sassuolo, l’international canadien de 23 ans cartonne en Italie. Il a notamment inscrit 4 buts en 20 rencontres de Serie A, et a convaincu les dirigeants de son club de lever son option d’achat, comme l’a confirmé le club italien. «L’U.S. Sassuolo Calcio annonce avoir exercé son droit d’acquisition définitive des services sportifs du footballeur Ismael Konè auprès de l’Olympique de Marseille».

La suite après cette publicité
U.S. Sassuolo
Ismael Konè acquisito a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia 🖤💚
Voir sur X

Recruté pour 12 millions d’euros à Watford à l’été 2024, Koné n’appartient plus à l’OM, qui va tout de même récupérer son investissement et même un petit million d’euros supplémentaire, puisque le club de Serie A va débourser 13 millions d’euros pour activer cette option d’achat. Au total, il n’aura joué que 9 rencontres sous la tunique phocéenne, lors de la première partie de saison dernière et avant son prêt également peu concluant à Rennes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Serie A
Sassuolo
Marseille
Ismaël Koné

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Serie A Serie A
Sassuolo Logo Sassuolo
Marseille Logo Marseille
Ismaël Koné Ismaël Koné
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier