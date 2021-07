Italie-Angleterre : quatre équipementiers à l'honneur

Harry Kane et Phil Foden avec les Three Lions !

Après avoir atteint les huitièmes de finale sans trembler, l'Italie et l'Angleterre ont connu des parcours bien différents avec des matchs très compliqués pour les hommes de Roberto Mancini qui ont particulièrement souffert contre l'Autriche, la Belgique et l'Espagne pendant que l'Angleterre s'en est sortie indemne face à l'Allemagne avant de dérouler face aux Ukrainiens et d'encaisser leur premier but dans la compétition face aux valeureux danois. Si l'affiche n'est pas nécessairement celle que le grand public pouvait attendre avant le début de l'Euro, elle n'en n'est pas moins alléchante et les équipementiers savourent déjà le fait de voir Raheem Sterling, Harry Kane, Marco Verratti, Lorenzo Insigne et toutes les autres stars se rendre coup pour coup à Wembley.

Pour cette finale, c'est assez rare pour le souligner mais il n'y a pas réellement d'équipementier qui se dégage des autres alors que d'habitude, Nike ou adidas dominent largement. La marque à la virgule et Puma, qui équipent respectivement les Three Lions et la Nazionale, seront plutôt bien représentés au coup d'envoi du match puisque 8 des 22 titulaires probables mettront en avant les silos Nike alors que 5 joueurs arboreront des crampons de la marque au félin bondissant.

Alors qu'il n'y a généralement que les 3 géants du marché qui se distinguent lors des grands matchs, New Balance se joint aussi à la partie avec deux de ses ambassadeurs qui devraient débuter la rencontre alors que 7 joueurs mettront en avant les dernières chaussures d'adidas. Cette finale est donc totalement inédite puisque l'on s'éloigne grandement des statistiques des 5 grands championnats européens où près de 90% des joueurs portent des crampons Nike ou adidas selon une étude de FootballBootsDB.

Comme lors de la finale de Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, la Nike Phantom GT vole la vedette à la Mercurial qui est pourtant la chaussure la plus populaire du marché. S'ils sont titulaires comme ce fut le cas en demi-finale, Mason Mount, John Stones, Marco Verratti, Leonardo Bonucci et Harry Kane, qui a délaissé sa paire signature, arboreront la Phantom GT dans son coloris citron ultra flashy où l'on retrouve du Flyknit sur l'empeigne combiné à la technologie ACC qui était autrefois présente sur l'Hypervenom et qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu.

La Mercurial dernière génération ne sera pas présente du côté des Three Lions à moins d'une surprise de Gareth Southgate avec la titularisation de Jadon Sancho ou de Marcus Rashford. Côté Italien, la Mercurial Vapor 14 au coloris bleu-vert turquoise du pack Impulse devrait être présente aux pieds de Nicolò Barella et Federico Chiesa. Sur cette paire, on retrouve la technologie Vaporposite qui est une tige en mesh qui améliorerait le toucher de balle et donnerait la sensation d'avoir une seconde peau grâce à sa finesse.

Malgré la sortie récente de la Tiempo Legend 9, c'est bien la 8ème version du silo dans son coloris bleu que Jorginho devrait chausser pour cette finale de rêve. La grande caractéristique de cette paire vient du cuir de kangourou qui a peu à peu disparu du circuit avec la démocratisation des matières synthétiques alors qu'il était omniprésent sur les chaussures d'antan. La présence de ce cuir ne fait pas pour autant de la Tiempo Legend 8 une chaussure « old school » puisqu'elle a un côté très moderne avec la semelle extérieure Hyperstability reconnue pour sa légèreté.

La grande surprise de cette finale vient de la présence de la Furon v6+ qui sera mise en avant par Raheem Sterling et Bukayo Saka, s'il est reconduit par son entraîneur. Au vu de la forme de l'ailier de Manchester City, NB pourrait même voler la vedette aux trois mastodontes du marché. La marque de Boston avait d'ailleurs dévoilé une paire signature pour le natif de Brent alors que Bukayo Saka arbore lui le coloris jaune et orange du pack Lead The Hunt. Peu importe le coloris, la Furon dispose de la technologie supérieure de la prochaine génération sur la tige synthétique. Cette nouvelle technologie apporte une stabilité légère idéale pour deux joueurs aussi rapides.

L'équipementier de la Nazionale sera aussi à l'honneur durant cette finale de l'Euro puisque Jordan Pickford, Kyle Walker, Harry Maguire et Giorgio Chiellini arboreront la Puma Ultra 1.2 dont Antoine Griezmann est l'ambassadeur. cette paire est composée d'une tige synthétique « MatryxEVO », conçue avec des filaments de carbone et des fibres d'aramide (Kevlar®) qui offriraient la résistance, de la souplesse et de la légèreté afin de sublimer la vitesse. De son côté, Giovanni Di Lorenzo portera la Future Z 1.1 dont Neymar est l'ambassadeur principal. Prisée pour sa souplesse, cette paire est issue du pack Spectra et se dévoile dans un coloris blanc éclatant avec la fameuse bande de compression adaptable FUZIONFIT+ dans un coloris multicolore. Cette bande offre un soutien idéal pour les mouvements explosifs alors que la tige en maille est recouverte d'une fine couche de GripControl Pro qui améliorerait le contrôle du ballon.

Adidas se joint évidemment à la fête mais ne verra pas la X Ghosted représentée à Wembley alors qu'elle est la paire de la marque aux trois bandes la plus en vogue ces derniers mois. Peu en vue sur cet Euro alors qu'elle va disparaître prochainement, la Nemeziz sera être mise en avant pour une dernière grande rencontre européenne grâce à Ciro Immobile, Emerson et Luke Shaw qui porteront l'ancien silo de Lionel Messi dans son coloris zébré du pack Superspectral. Cette paire est prisée pour l'agilité avec sa tige en textile, baptisée Tension Tape, qui enveloppe le pied de façon assez originale.

La marque allemande ne bénéficiera pas de la présence d'ambassadeurs importants comme ça aurait pu être le cas avec l'équipe de France et Paul Pogba qui mettait en avant la Predator Freak dans son coloris gris métal du pack ShowPiece mais pourra tout de même compter sur Gianluigi Donnarumma et Kalvin Philipps qui arboreront la Predator dans son coloris rose et violet où on l'on distingue les petites écailles en caoutchouc placées sur l'empeigne. Baptisés Demonskin, ces petits pics optimiseraient le contrôle du ballon, en plus d'apporter un look très original.

L'originalité, ce n'est pas non plus ce qui manque au silo le plus ancien d'adidas qui a fait un retour tonitruant en février dernier avec la Copa Sense dont Paulo Dybala et João Félix sont les ambassadeurs principaux. Ce dimanche dans la capitale anglaise, Declan Rice et Lorenzo Insigne arborent le coloris rose et blanc du pack Superspectral. Au niveau des caractéristiques techniques, comme sur la Nike Tiempo, on retrouve le fameux cuir de kangourou qui se trouvait sur les premières Copa Mundial portées par Franz Anton Beckenbauer. Ce cuir est combiné aux nouvelles technologies SensePods, TouchPods et SoftStuds qui apportent un côté ultra moderne à cette paire légendaire.

Si une fois de plus, Nike ressort vainqueur au nombre de titulaires qui porteront des crampons avec la virgule, nous retiendrons que la bataille des équipementiers s'annonce extrêmement équilibrée et que New Balance, sous l'impulsion de Raheem Sterling, ou Puma, avec ses 5 ambassadeurs, pourraient bien voler la vedette à adidas et Nike.