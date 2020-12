Les joueurs de Wolverhampton interdits de supermarché

Wolverhampton marche moins fort que ces deux dernières saisons et alors que l'éreintante période de fin d'année a démarré ce samedi à l'occasion du Boxing Day, Nuno Espirito Santo met toutes les chances de son côté pour préserver son effectif. L'entraîneur portugais a d'ailleurs confié dans un entretien à la BBC qu'il avait interdit à son effectif d'aller faire les courses au supermarché pour éviter tous risques de rencontrer le coronavirus. «Il s'agit de nous protéger», s'est-il justifié, alors qu'il ne peut déjà pas compter sur Raul Jimenez pour un certain temps depuis la fracture du crâne de l'attaquant mexicain. Il explique que ce système, déjà mis en place lors de la première vague, a été réinstallé depuis la découverte d'une nouvelle souche mutante du virus en Angleterre.

La suite après cette publicité

«Depuis le début de la pandémie, notre personnel de cuisine a confectionné des boîtes pour nous permettre de préparer des plats. Au plus fort de la pandémie, tout le monde en recevait à la maison. Quand la situation s'est calmée, chacun a pu aller faire ses courses mais maintenant, avec la nouvelle souche du virus qui est apparue, nous avons repris ce système. Les joueurs et leur famille ne peuvent plus aller faire leurs courses», s'est expliqué Espirito Santo. Espérons pour lui que cela puisse permettre aux Wolves de s'imposer demain face à Tottenham pour le compte de la 15e journée de Premier League, eux qui occupent la 11e place du classement.