Atlético-Real : Diego Simeone salue la performance du Real Madrid

Présent en conférence de presse, après la défaite 2-1 de son équipe au Civitas Metropolitano dans le derby de Madrid, le tacticien Diego Simeone (52 ans) s'est montré objectif et élogieux envers leur rival. « Quelque chose de fantastique à voir. Madrid défend très bien, court peu, vous ferme des espaces, attaque en contre-attaque. Vous pouvez jouer bas et bien le faire, comme Madrid. Il a une force terrible et cela lui donne une différence avec le reste important » souligne l'entraîneur des Colchoneros.

La suite après cette publicité

Après la trêve internationale, le 1er octobre prochain, l'Atlético (7e au classement) tentera de se relancer avec le déplacement à Séville pour le compte de la 7e journée de Liga tandis que le Real, leader invaincu, recevra Osasuna.