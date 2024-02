Ligue 1 : Monaco s’impose à Lens au terme d’un match fou

Après l’échec contre Fribourg en Ligue Europa jeudi, le RC Lens était de retour aux fourneaux ce dimanche pour un choc à l’odeur européenne face à l’AS Monaco. Pour cette rencontre, l’entraîneur du club nordiste Franck Haise a fait un turnover par rapport au match de jeudi, avec les retours de Danso, Aguilar, Mendy et de Thomasson comme titulaires, Cabot et Machado étant toujours indisponibles. Côté monégasque, le coach Adi Hütter a dû se creuser la tête au moment de composer son onze de départ. Embolo, Caio Henrique, Diatta, Vanderson, Jakobs et Camara sont blessés, tandis que Kehrer et Akliouche sont suspendus. Une longue liste d’absents, obligeant le technicien autrichien à revoir son système, repassant à quatre derrière avec la titularisation du jeune Ouattara à gauche, arrivé cet hiver en provenance d’Amiens. Deux autres changements importants, la présence de Majecki dans les buts et une doublette Ben Yedder-Balogun devant.

Devant un stade Félix-Bollaert une nouvelle fois plein à craquer, la rencontre a démarré tambours battants. Les visiteurs sont les premiers à se mettre en évidence, mais Samba s’est interposé devant Ben Yedder (6e) pour la première alerte de la rencontre. La réponse ne s’est pas fait attendre puisque dans la foulée, Majecki a lui aussi remporté son duel devant Wahi (7e). En maîtrise, Monaco a concrétisé sa légère domination grâce à Balogun. L’attaquant américain a remporté un duel aérien contre Danso, puis l’a battu à la course, avant de conclure sa belle action en trompant Samba (19e). L’avant-centre monégasque n’avait plus marqué depuis trois mois et le match contre le PSG le 24 novembre dernier. Les coéquipiers de Fofana ont eu plus de mordant et les balles de break se sont enchaînées pour eux, et pour ne pas arranger les affaires du Racing, Chavez a dû céder sa place à Frankowski (23e).

Lens a changé de visage en seconde période

L’ASM a logiquement doublé la mise à la demi-heure de jeu avec un brin de réussite, Minamino contraignant Samba à envoyer le ballon dans ses propres filets (30e). Mais Lens n’a pas dit son dernier mot et a réduit l’écart seulement quelques secondes après grâce à Wahi pour sa quatrième réalisation en championnat (32e), un but validé après l’intervention justifiée de la VAR. La réduction du score lensoise a confirmé l’incapacité de Monaco à garder sa cage inviolée. Les Asémistes ont encaissé au moins un but sur les 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. Monaco est reparti avec l’avantage à la pause, malgré les tentatives nordistes d’égaliser (37e, 40e, 45e).

Au retour des vestiaires, Franck Haise a fait un choix fort pour dynamiser son onze, avec l’entrée en jeu de Sotoca à la place de Gradit. Aguilar a pris la place du dernier nommé en défense, Sotoca lui s’est positionné en piston. Le match est reparti sur les mêmes bases avec un rythme haletant. Les Sang et Or, plus déterminés que dans le premier acte, se sont montrés plus incisifs durant le premier quart d’heure sans trouver la faille pour autant (46e, 55e, 57e, 66e), impulsés par l’entrée en jeu de Sotoca, présent dans tous les bons coups. Leurs efforts ont fini par porter leurs fruits. À la suite d’un nouveau ballon de Sotoca côté droit, Wahi a réussi à remettre en retrait à l’entrant Saïd, qui en deux temps, a battu Majecki (77e) pour inscrire son sixième but de la saison. Ce but illustre toute la détermination mise par les joueurs du Racing dans ce second acte.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Monaco 41 23 10 12 5 6 44 34 6 Lens 36 23 6 10 6 7 30 24

Néanmoins, ce match nous a montré à plusieurs reprises que rien n’était joué. Et l’ASM l’a une nouvelle fois prouvé, en obtenant un penalty immédiatement après l’égalisation lensoise, à la suite d’une faute de Samba sur Minamino. Buteur en première période, Balogun s’est chargé de la sentence et a manqué ce tir au but, stoppé par le gardien international français (82e). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Minamino, encore lui, est allé marquer un but sublime en solitaire (90e+2) pour permettre aux visiteurs de remporter ce match, précieux dans la course au podium. L’ASM est troisième en attendant les résultats du LOSC et de Nice (41 points), tandis que les locaux stagnent à la sixième place (36 points) et voient l’occasion de passer devant Monaco s’envoler.