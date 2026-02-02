Abakar Sylla prêté à Nantes

Les officialisations s’enchaînent. Il y a quelques minutes, le RCSA a annoncé le prêt d’Abakar Sylla à Nantes. Arrivé au Racing à l’été 2023 en provenance du Club Bruges, le défenseur central de 23 ans a disputé 51 rencontres (4 buts) toutes compétitions confondues sous les couleurs du Racing.

La suite après cette publicité

«L’international ivoirien (6 sélections) rejoint les bords de Loire dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026», ajoute le communiqué.