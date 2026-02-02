Ligue 1
Abakar Sylla prêté à Nantes
@Maxppp
Les officialisations s’enchaînent. Il y a quelques minutes, le RCSA a annoncé le prêt d’Abakar Sylla à Nantes. Arrivé au Racing à l’été 2023 en provenance du Club Bruges, le défenseur central de 23 ans a disputé 51 rencontres (4 buts) toutes compétitions confondues sous les couleurs du Racing.
Racing Club de Strasbourg Alsace @RCSA – 18:36
Le Racing et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le prêt d’Abakar Sylla.
Le communiqué 👇
▸ #MercatoRCSA
«L’international ivoirien (6 sélections) rejoint les bords de Loire dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026», ajoute le communiqué.
