Abakar Sylla prêté à Nantes

Par Josué Cassé
1 min.
Abakar Sylla face à Monaco @Maxppp

Les officialisations s’enchaînent. Il y a quelques minutes, le RCSA a annoncé le prêt d’Abakar Sylla à Nantes. Arrivé au Racing à l’été 2023 en provenance du Club Bruges, le défenseur central de 23 ans a disputé 51 rencontres (4 buts) toutes compétitions confondues sous les couleurs du Racing.

Racing Club de Strasbourg Alsace
Abakar Sylla prêté à Nantes

Le Racing et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le prêt d’Abakar Sylla.

Le communiqué 👇

▸ #MercatoRCSA
«L’international ivoirien (6 sélections) rejoint les bords de Loire dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026», ajoute le communiqué.

