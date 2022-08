Premier League : Harry Kane délivre Tottenham face à Wolverhampton

Au Tottenham Hotspur Stadium, la troisième journée de Premier League s'ouvrait avec un choc alléchant entre Tottenham (4e, 4 pts) et Wolverhampton (14e, 1 pt) ce samedi à 13h30. Tenus en échec (2-2) par Chelsea dans une rencontre qui aura vu Antonio Conte et Thomas Tuchel en venir aux mains le week-end dernier, les Spurs, larges vainqueurs de Southampton (4-1) lors de la première journée, voulaient poursuivre leur série d'invincibilité. En face, les Wolves restaient, quant à eux, sur un nul à Fulham (1-1) après la défaite inaugurale contre Leeds (1-2).

Pour cette rencontre, les Spurs se présentaient en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Kulusevski, Kane et Son. De son côté, Bruno Lage optait pour un 4-3-3 où Podence accompagnait Guedes et Neto sur le front de l'attaque. Dominateurs dès les premiers instants, les Wolves se montraient rapidement dangereux sur le but adverse. Une première fois par l'intermédiaire de Guedes qui voyait finalement sa frappe contrée par Sanchez (6e) avant que Neves ne voie sa volée du droit captée par Lloris (7e). Solide collectivement, Wolverhampton continuait son travail de sape, mais ni Guedes (11e), ni Neves (20e), ni Podence (34e), ni Nunes (42e) ne trouvaient le cadre. En souffrance, Tottenham s'illustrait timidement juste avant la pause, mais Kane trouvé par Perisic, voyait sa tête repoussée par Sá (44e).

Harry Kane porte les Spurs !

Tenus en échec à la pause, les Spurs, auteurs d'un seul tir au cours du premier acte, revenaient avec d'autres intentions offensives. Servi par Kane, Son ne parvenait pas à cadrer sa tête (50e) mais les coéquipiers du Coréen maintenaient la pression. Sur un centre venu de la droite, Kane, beaucoup plus présent dans le jeu, était tout proche d'ouvrir le score mais sa tête terminait finalement sur la barre transversale de Sá, battu (51e). Mieux dans le jeu, Tottenham se montrait encore dangereux mais Son était encore bien contré par Collins, auteur d'un retour précieux (57e). Dans la foulée, Kane trouvait une nouvelle fois le cadre (62e) et Son se prenait la tête à deux mains après avoir touché le montant droit (63e).

Une domination finalement récompensée quelques secondes plus tard. Profitant d'un corner de Son, dévié par la tête de Perisic, Kane, esseulé au second poteau, concluait de la tête à bout portant (1-0, 64e). Intéressante collectivement mais trop peu réaliste, à l'image de ce coup franc de Neves frôlant le poteau de Lloris (73e), la formation de Bruno Lage ne parvenait pas à faire son retard en fin de rencontre. Grâce à cette courte mais précieuse victoire (1-0), Tottenham prend provisoirement la tête de Premier League. De son côté, Wolverhampton, seizième en attendant les autres rencontres, confirme ses difficultés avec une deuxième défaite en trois rencontres.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Tottenham

Le XI de Wolverhampton