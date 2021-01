OM : la short-list de Pablo Longoria pour le poste de latéral droit

Le mercato hivernal a ouvert ses portes samedi dernier en France, mais celui-ci n'est pas très agité. La faute certainement à des finances amoindries à cause de la crise financière liée au Covid-19. Les folies ne devraient donc pas être nombreuses mais certaines équipes pourraient chercher la belle affaire. C'est le cas de l'Olympique de Marseille, qui aimerait ramener un numéro 9 et un latéral droit.

Car depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich cet été, Hiroki Sakai est bien seul sur la droite de la défense marseillaise. Sur vingt-deux matches possibles toutes compétitions confondues, le Japonais en a disputé 21 et a seulement raté la rencontre de Ligue 1 contre Strasbourg le 6 novembre, à cause d'un surplus de cartons jaunes. Il va donc falloir agir pour trouver une doublure au joueur de 30 ans et ce jeudi, nous vous affirmions que l'OM était intéressé par Djibril Sidibé, actuellement à l'AS Monaco. Mais ce n'est pas la seule piste.

Le Napolitain Elseid Hysaj visé

Dans un article consacré à Pablo Longoria, le head of football de l'Olympique de Marseille, L'Équipe affirme que ce dernier travaille sur d'autres dossiers. En effet, le dirigeant espagnol semble aussi avoir dans son viseur deux joueurs évoluant en Serie A : Pol Lirola de la Fiorentina et Elseid Hysaj, latéral du Napoli en fin de contrat en juin et plus connu des amateurs de ballon rond. Mais il y en a d'autres.

Le quotidien sportif donne aussi les noms du jeune Bryan Reynolds (19 ans), actuellement à Dallas en Major League Soccer, et du joueur du Feyenoord Rotterdam Lutsharel Geertruida, 20 ans. Pour ce dernier, le directeur sportif de l'OM aurait même proposé d'inclure le Néerlandais Kevin Strootman dans l'opération. En coulisses, Pablo Longoria a donc activé plusieurs pistes pour tenter de trouver la perle rare. Reste désormais à savoir s'il arrivera à ramener l'un des joueurs cités sur la Canebière, avant le 1er février.