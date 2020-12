Mercato : le plan B de l'OM en cas d'échec du dossier Joakim Maehle

Bouna Sarr parti au Bayern Munich dans les derniers jours du mercato, l'OM n'avait pas pu lui trouver un successeur malgré un forcing de dernière minute pour Joakim Maehle. Le latéral droit danois du Racing Genk n'avait d'ailleurs pas digéré la volte-face de dernière minute de son club devant l'offre ferme de l'OM. Le club phocéen gardait un oeil sur l'international danois et espérait bien boucler son arrivée pour le mois de janvier pour un montant avoisinant les 10 M€. Mais c'était sans compter sur l'Atalanta Bergame.

L'ambitieux club italien, qualifié pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions, serait sur le point de trouver un accord avec le club belge rapportait il y a quelques heures Sky Italia. Reste à connaître désormais la position du joueur qui souhaitait rejoindre la Canebière en octobre dernier. Mais la perspective de rejoindre la Dea pourrait bien mettre un terme aux ambitions de Pablo Longoria sur ce dossier. Mais le directeur sportif du club phocéen a d'autres cordes à son arc et prospecte à la recherche du renfort idéal.

L'AS Roma a déjà proposé 7,5 M€ à Dallas pour le recruter

Et celui-ci pourrait se trouver de l'autre côté de l'Atlantique et plus précisément en Major League Soccer. Et c'est le jeune latéral américain du FC Dallas Bryan Reynolds qui a tapé dans l'oeil de l'homme fort du recrutement marseillais comme le rapporte le site officiel de la MLS. Ce longiligne latéral droit (1m88 - 75 kg) très vif et très rapide, qui totalise une trentaine de matches pros avec Dallas, dispose d'une belle qualité de centre. Un joueur à la marge de progression énorme qui colle avec la stratégie récente de l'OM sur le mercato.

Seul problème et il est de taille, la formation d'André Villas-Boas n'est pas le seul sur le coup. MLSsoccer.com rapporte que l'AS Roma a déjà proposé 7,5 M€ à Dallas pour recruter le joueur de 19 ans. L’OM va devoir donc accélérer rapidement sous peine de voir ce grand espoir du football américain, par ailleurs pisté par la Juventus et l'AC Milan, lui glisser entre les pattes.