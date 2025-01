Arda Güler et Endrick perdent du terrain au Real Madrid

Les temps de jeu sont sans doute les données les plus parlantes pour évoquer les situations d’Arda Güler et d’Endrick. En 2025, les deux jeunes joueurs n’ont disputé que 90 minutes chacun face à Minera (5-0), club de 4e division, en 16e de finale de Coupe du Roi. Le Turc en a d’ailleurs profité pour inscrire un doublé ce jour-là, rappelant à Carlo Ancelotti qu’il peut compter sur lui les jours où il est appelé. Le Brésilien a lui effectué une prestation correcte mais a buté sur la bonne performance du gardien adverse. Il stagne à deux petits buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (en 16 apparitions).

Le reste du temps, c’est-à-dire contre Valence en Liga, et surtout face à Majorque et Barcelone en Supercoupe d’Espagne, les jeunes pousses sont restées sur le banc, une nouvelle fois. AS fait part de leurs inquiétudes et dresse un constat simple. «Les remplaçants fantômes», titre le journal affirmant qu’ils perdent du terrain sur le reste de l’effectif. Les scénarios des dernières rencontres n’ont pas aidé non plus. Le Real a longtemps été mené à Valence (victoire 2-1) et a subi une grosse déconvenue face au Barça (défaite 5-2). Le succès contre Majorque a mis du temps à se dessiner (succès 3-0). Les opportunités pour les faire entrer sont rares.

Ancelotti compte de moins en moins sur eux

Pourtant, leur travail donne satisfaction au coach italien, qui reconnaît lui-même leurs progrès notamment dans le jeu sans ballon et défensif. Ils sont davantage au service de l’équipe mais toujours victimes d’une féroce concurrence. Les performances des Merengues, décevantes depuis le début de la saison, n’aident pas non plus à se faire une place. Et il n’est toujours pas question de les prêter lors de ce mercato hivernal. «Endrick va rester ici, tout comme Güler. Ils ont peut-être besoin de plus de minutes, mais je n’ai pas de préjugés sur qui que ce soit», rappelait Carlo Ancelotti en décembre.

La situation des deux espoirs n’est pas nouvelle mais elle s’enlise. Ce soir face au Celta de Vigo pour les 8es de finale de Copa del Rey (21h30), ils devraient à nouveau être remplaçants, alors même que les matchs s’enchaînent à un rythme effréné avec le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Ils commencent malheureusement à être habitués. Endrick avait déjà connu une période sans jouer au quart de la saison alors que Güler (21 apparitions TCC cette saison, 3 buts et 3 passes décisives) avait attendu la fin de saison dernière pour enchaîner… avec un certain succès.