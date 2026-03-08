Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Lorient : le missile stratosphérique d’Arthur Avom face à Lille

Par Tom Courel
1 min.
Le FC Lorient, champion de Ligue 2 @Maxppp
Lille 1-1 Lorient

Alors que Lorient pensait repartir bredouilles de Lille, Les Merlus ont réussi à arracher le match nul dans le temps additionnel, et ce, de la meilleure des manières (1-1). Après un coup franc lointain, le ballon a atterri dans la surface de réparation du LOSC, mais finalement les défenseurs l’ont dégagé pour écarter le danger. Sous la pression, alors qu’il restait seulement trois minutes, les hommes de Bruno Génésio n’ont pas pu contrer la frappe d’Arthur Avom. Un missile stratosphérique envoyé par le Camreounais de 21 ans qui a filer dans la lucarne de Berke Ozer (90+3).

La suite après cette publicité
L1+
🇨🇲 𝐀𝐑𝐓𝐇𝐔𝐑 𝐀𝐕𝐎𝐌 😮‍💨

L'UN DES CHEFS-D'OEUVRE DE LA SAISON 🖼️

#LOSCFCL
Voir sur X

Grâce à cette égalisation tardive de la part du milieu de terrain, les visiteurs se placent donc à la 10e place au classement, derrière le Stade Brestois qui a assurer l’essentiel dans son antre face au Havre (2-0). De son côté, Lille rate le coche et perd trois points précieux dans la course à l’Europe…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Lille
Arthur Avom

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Lille Logo Lille
Arthur Avom Arthur Avom
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier