Lorient : le missile stratosphérique d’Arthur Avom face à Lille
Alors que Lorient pensait repartir bredouilles de Lille, Les Merlus ont réussi à arracher le match nul dans le temps additionnel, et ce, de la meilleure des manières (1-1). Après un coup franc lointain, le ballon a atterri dans la surface de réparation du LOSC, mais finalement les défenseurs l’ont dégagé pour écarter le danger. Sous la pression, alors qu’il restait seulement trois minutes, les hommes de Bruno Génésio n’ont pas pu contrer la frappe d’Arthur Avom. Un missile stratosphérique envoyé par le Camreounais de 21 ans qui a filer dans la lucarne de Berke Ozer (90+3).
Grâce à cette égalisation tardive de la part du milieu de terrain, les visiteurs se placent donc à la 10e place au classement, derrière le Stade Brestois qui a assurer l’essentiel dans son antre face au Havre (2-0). De son côté, Lille rate le coche et perd trois points précieux dans la course à l’Europe…
