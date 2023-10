L’échange téléphonique improbable entre Emmanuel Macron et Eden Hazard

Tout juste retraité, Eden Hazard a rechaussé les crampons et n’a pas manqué son retour… Présent sur l’aile gauche avec le Variétés Club de France, opposé à la Team Calais, le Belge a fait parler son talent dans le cadre de ce match caritatif au profit des Pièces Jaunes. Résultat ? Six passes décisives et un but marqué lors de la large victoire (11-2) de son équipe. Avant la rencontre, l’ancien Madrilène avait pourtant fait l’objet d’une tentative de déstabilisation d’un certain Emmanuel Macron…

Appelé par le chef de l’Etat quelques minutes avant le coup d’envoi, Hazard a ainsi dû se remémorer un mauvais souvenir. «Bon, Eden, je ne vais pas lui mentir. La dernière fois que je l’ai vu sur un terrain, j’ai souhaité très fort qu’il joue très mal parce que c’était contre la France en 2018», a ainsi lancé le Président de la République, en référence à la demi-finale de Coupe du monde perdue par les Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2018. «J’avais bien joué quand même ce match-là. On a perdu mais j’ai bien joué», a finalement répondu avec le sourire Eden Hazard. «C’était un autre temps et j’espère qu’il va s’éclater ce (mercredi) soir», a ensuite lancé Macron. La réponse est désormais connue…