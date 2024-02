Le président du Stade de Reims recadre Will Still

Cet hiver, le Stade de Reims a perdu un élément clé de son effectif : Azor Matusiwa (25 ans). Le milieu de terrain néerlandais a rejoint le Stade Rennais contre un chèque de 16 millions d’euros sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire. Un coup dur pour l’entraîneur Will Still qui l’appréciait particulièrement. Le technicien belge a d’ailleurs fait remarquer à sa direction que ce transfert ne le rassurait pas tellement pour le futur. Mais lors d’un entretien accordé à France Bleu Champagne-Ardenne, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a tenu à remettre les pendules à l’heure. Selon lui, l’effectif du club champenois est bien fourni pour atteindre les objectifs affichés en début de saison.

«J’adore Will, j’adore ce qu’il fait et il va apprendre au fil du temps qu’avoir des résultats, c’est une chose, mais qu’il faut savoir aussi gérer un club comme on le fait», a d’abord rappelé Caillot. «Je comprends ses états d’âme quand on lui enlève un joueur, mais quand je vois aujourd’hui l’effectif qu’il a à sa disposition pour un jeune entraîneur… Il a un grand avenir, le Stade de Reims aussi. Je ne sais pas si notre avenir sera commun, mais aujourd’hui, Will a des résultats parce qu’il est brillant, mais aussi parce qu’il a entre les mains un effectif de qualité», a déclaré le patron rémois.