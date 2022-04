Mauricio Pochettino donne ses favoris pour la Coupe du monde

La suite après cette publicité

Alors que l'identité de 29 des 32 nations qui participeront à la Coupe du monde 2022, du 21 novembre au 18 décembre prochains, est connue, le tirage au sort s'est déroulé à Doha, au Qatar, vendredi. La France a hérité d'un groupe abordable, malgré la présence du Danemark en compagnie de la Tunisie et d'un adversaire restant à déterminer (Australie, Pérou ou Émirats arabes unis). De son côté, l'Argentine devra batailler face à l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce samedi, avant la réception de Lorient en Ligue 1 dimanche, Mauricio Pochettino a livré son analyse.

« Peut-être que la France et l'Argentine seront championnes du monde », a-t-il d'abord lancé aux journalistes, dans la langue de Molière et en esquissant un sourire non masqué, avant de poursuivre. « Ce sont deux grandes sélections. Elles sont favorites, d'abord de leur groupe mais aussi pour la compétition plus généralement. Les groupes sont toujours plus difficiles que ce qu'il ne paraît sur le papier. J'en ai parlé ce matin avec Mbappé et Kimpembe, je leur ai dit de faire attention au Danemark, qui est une très bonne équipe », a conclu l'entraîneur du PSG.