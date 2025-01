OL - Montpellier HSC : les compositions officielles

Ce samedi à 21h, l’Olympique Lyonnais reçoit au Groupama Stadium Montpellier pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1 (suivez la rencontre en direct sur FM). Pour cette première de l’année 2025; l’OL devra reprendre sa bonne dynamique avec 4 défaites d’affilée avant de perdre face au PSG. Les joueurs de Pierre Sage avaient ensuite pu se défaire Feignies Auloyes en Coupe de France avant les fêtes. Avec une victoire ce samedi, l’OL repassera devant Nice à la cinquième place du classement et recollerait au top 4. LE MHSC doit, de son côté, se sauver à tout prix cette saison. Avec seulement 9 points pris depuis le début de l’exercice 24-25 les Montpelliérains sont à 5 points du Nantes premier non reléguable. Avec Jean-Louis Gasset à sa tête depuis quelques matchs, le club héraultais est au bord de la descente en Ligue 2 et enchaîne les mauvais résultats.

La suite après cette publicité

Pierre Sage choisit pour ce match se passer de Cherki qui sera sur le banc. C’est Benrhama qui évoluera en soutien de l’attaquant Fofana à gauche, Nuamah à droite et Lacazette devant. Abner et Maitland-Niles évolueront sur les côtés de la défense. Le MHSC évoluera en 4-2-3-1, Maksimovic et Sagnan en défense centrale, Omeragic et Ferri dans le double pivot au milieu. Savanier en soutien d’Adams devant.

Les compositions d’équipes :

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Abner - Veretout, Matić - Nuamah, Benrahma, Fofana - Lacazette (cap.).

Montpellier HSC : Lecomte - Tchato, Maksimovic, Sagnan, Sylla - Omeragic, Ferri - Al-Taamarai, Savanier (cap.), Nzingoula - Adams.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Une victoire 2-0 de Lyon face à Montpellier vous rapporte jusqu’à 750€.

Suivez le match OL - Montpellier sur DAZN