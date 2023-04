Liverpool veut mettre 7 joueurs à la porte

La suite après cette publicité

Liverpool n’y arrive vraiment pas cette saison. C’est bien simple, depuis l’éclaircie survenue face à Manchester United et une victoire par sept buts d’écart, les Reds de Jürgen Klopp n’ont plus retrouvé le chemin de la victoire. Une éternité pour un club historique et aussi prestigieux ! Ce mardi pour le compte d’un match en retard de la huitième journée de Premier League, les coéquipiers d’Ibrahima Konaté n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul (0-0) face à une triste équipe de Chelsea actuellement en plein doute, peut-être encore plus que leur adversaire du soir après le départ de Graham Potter, et pourtant.

Depuis la désillusion en Ligue des Champions et une élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale, Liverpool n’a plus que la Premier League pour rattraper une saison calamiteuse. Les joueurs de Jürgen Klopp occupent la 8ème place du championnat anglais, à huit points de la 4ème place occupée par Tottenham, avec deux matchs en moins. Après les départs successifs de plusieurs cadres ces dernières années, à l’image de joueurs tels que Georginio Wijnaldum et Sadio Mané, les Reds se retrouvent dans une situation sportive délicate. D’autant plus qu’un exode massif se prépare à la fin de la saison alors que plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat en juin prochain.

La fin d’une ère et le début d’un nouveau cycle

Outre le départ quasi acté de Roberto Firmino, qui est par ailleurs le joueur le plus utilisé par Jürgen Klopp depuis son arrivée à Liverpool (350 rencontres disputées), Liverpool a plusieurs joueurs qui se retrouveront en fin de contrat à l’issue de la saison. Naby Keita, arrivé à l’été 2018 en échange de 60 millions d’euros, et Alex Oxlade-Chamberlain, qui dispute sa sixième saison avec les Reds, ne devraient pas être prolongés. Mais la reconstruction du club anglais passera par son milieu de terrain historique tel que James Milner également en fin de contrat en juin prochain. En attendant des arrivées de l’été prochain, Fabinho, Jordan Henderson et Thiago Alcántara sont également susceptibles de quitter le navire à la fin de la saison.

Pour mieux appréhender cette reconstruction, les dirigeants de Liverpool veulent donc faire un grand ménage dans leur rang. Mais ce n’est pas tout puisque ces derniers souhaitent aussi attirer les stars de demain à Anfield dès l’été prochain. C’est notamment le cas de Jude Bellingham. La pépite anglaise du Borussia Dortmund a de nombreuses pistes mais elle pourrait privilégier un retour au pays, dans un club historique et ô combien prestigieux en Angleterre mais aussi en Europe. Si Jürgen Klopp n’est pas encore directement menacé grâce à ses anciens résultats avec les Reds, une réaction sera attendue pour la saison prochaine. Et le plus vite sera le mieux.