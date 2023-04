Premier League : le blues continue pour Chelsea tenu en échec par Liverpool

Une affiche tout simplement historique qui sentait bon la poudre. Chelsea ouvrait les portes de son stade de Stamford Bridge, à Liverpool ce mardi soir, dans le cadre de la 8ème journée reportée de Premier League, en raison du décès de la Reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022, qui a chamboulé l’actualité britannique. Cette rencontre prenait aussi un symbole additionnelle puisque les Blues disputaient leur premier match depuis le limogeage de Graham Potter, qui plus est face à des Reds toujours dans l’urgence de résultats entraînés par un Jürgen Klopp quelque peu en danger. Bref le scénario était parfait pour une belle soirée de football avec notamment les titularisations des Français, N’Golo Kanté (première depuis le 14 août) et Wesley Fofana chez les Londoniens.

La première période a débuté avec une nette domination de Chelsea qui mettait à mal la défense de Liverpool. Le centre rapide de Reece James a lancé les hostilités dès l’entame et si la tentative du latéral était intéressante, la gardien brésilien Alisson veillait correctement pour repousser le danger avec ses deux poings (2e). Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Ben Chilwell d’amener du danger de l’autre côté avec ce centre à ras de terre vers le premier poteau où se trouvait Kai Havertz (12e) mais Alisson a su anticiper pour annihiler l’occasion des Blues. Après une nouvelle petite opportunité dans les pieds de João Félix (17e), Chelsea a bien cru enfin ouvrir le score dans le sillage de James mais finalement, ses coéquipiers Enzo Fernandez et Kai Havertz ont été signalés hors-jeu sur le corner qui amène le but (25e). S’ils ont été mis en difficulté pendant une majorité du premier acte, Liverpool s’est réveillé à l’approche du temps additionnel avec une frappe sèche de Joe Gomez (45e+2) et le poteau trouvé par Fabinho (45e+4). Un score vierge à la pause (0-0), au plus grand dam des Blues.

En seconde mi-temps, les joueurs de l’intérimaire Bruno Saltor étaient bien déterminés à réentamer le deuxième acte comme le premier. Rapidement et grâce à un très gros travail de N’Golo Kanté, Félix a trouvé Mateo Kovačić qui a manqué de peu le cadre d’Alisson (48e). Juste après, Kai Havertz est lancé en contre-attaque par le capitaine français, son premier piqué a été stoppé par Alisson mais l’Allemand a marqué dans un deuxième temps. Cependant, cette réalisation a une nouvelle fois été annulée par la VAR pour une main d’Havertz sur sa reprise (50e). La seconde période a de manière générale été plutôt corsée avec de nombreuses fautes qui sont venues hacher le rythme de la partie. D’ailleurs, l’arbitre Monsieur Anthony Taylor a distribué pas moins de cinq cartons jaunes sur la période, dont quatre pour les joueurs de Klopp. Seulement deux petites frappes cadrées cumulées par les deux équipes dans le dernier acte pour conclure une triste rencontre malgré de belles promesses à l’entame (0-0).

Au classement, Chelsea n’avance pas et reste à une anecdotique 11ème position, tandis que Liverpool ne profite pas du match en retard pour dépasser Aston Villa ainsi que Brighton et stagne donc à la 7ème place. Le weekend prochain, les Blues se déplaceront à Wolverhampton pour entamer sa nouvelle reconstruction avec (peut-être ?) un nouvel entraîneur d’ici la fin de semaine. Les Reds accueilleront à Anfield, le leader Arsenal pour un deuxième choc consécutif, lors de la 30ème journée du championnat anglais.