West Ham recrute Emerson Palmieri

De retour à Chelsea après un prêt à l'Olympique Lyonnais la saison dernière, Emerson Palmieri ne reste pas chez les Blues. Il déménage au sein d'un autre club londonien, West Ham. Les Hammers ont officialisé la nouvelle, alors que la vente du joueur est estimée à 15 millions d'euros.

«West Ham United est ravi d'annoncer la signature du défenseur international italien Emerson Palmieri. Le joueur de 28 ans a rejoint les Hammers pour un contrat de quatre ans avec une option d'un an pour un montant non divulgué de la part du club de Premier League Chelsea», peut-on lire sur le communiqué de presse.

We are delighted to announce the signing of Italy international defender Emerson Palmieri.



The 28-year-old has joined us on a four-year contract with a one-year option.