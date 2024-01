La CAN, une compétition à ne pas manquer

C’est un mois de fête pour tout un continent et il revient tous les deux ans. Du 13 janvier au 11 février prochain, la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu en Côte d’Ivoire. Une compétition très attendue par tous les supporters et qui réserve toujours de grandes surprises. Il y a deux ans maintenant, le Sénégal avait créé l’exploit en rapportant la première CAN de son histoire. Les coéquipiers de Sadio Mané avaient logiquement marqué l’histoire de leur pays.

Cette année, plus que jamais, la CAN TotalEnergies 2024 s’annonce palpitante et très relevée. Toutes les stars du continent seront présentes et tenteront de faire rêver leurs supporters. Le Sénégal, tenant du titre, sera forcément attendu et Aliou Cissé a prévenu son monde : l’objectif est de réaliser le back to back. L’effectif impressionne toujours et il sera intéressant de voir si l’exode des cadres dans les pays du Golfe (Koulibaly, Mané, Mendy et Diallo) va causer du tort aux Lions.

Des stars qui s’affrontent

En parlant de Lions, ceux de l’Atlas veulent plus que jamais écrire l’histoire du Maroc. Après avoir atteint les demi-finales de la dernière Coupe du Monde, le Maroc veut désormais remporter une CAN. Le peuple l’attend depuis 1976. Une attente interminable pour un pays capable de produire autant de footballeurs de qualité. Et Walid Regragui, meilleur coach africain de l’année selon la CAF, l’avait dit : son Maroc peut devenir la meilleure équipe africaine de l’histoire si elle parvient à remporter une CAN. Mais ce ne sera pas simple car les Marocains seront la tête à faire tomber.

La Côte d’Ivoire de Jean-Louis Gasset, à domicile, rêve aussi d’apporter de la joie à tout un pays. L’ancien adjoint de Laurent Blanc a un effectif XXL à sa disposition et son équipe reste sur une forme impressionnante. De quoi faire peur et prévenir la concurrence. Il faudra batailler pour faire tomber les Éléphants chez eux. Une tâche qui peut être à la portée de l’Egypte emmenée par Mohamed Salah. La star de Liverpool a échoué deux fois en finale et malgré son niveau stratosphérique, difficile de faire l’unanimité au pays quand on ne ramène pas un trophée continental à une équipe qui en compte déjà 7 (record de la compétition). Cette année, il dispose d’une génération dorée avec lui et peut donc rêver de marquer définitivement sa légende. Enfin, difficile de ne pas évoquer cette CAN sans parler de l’Algérie qui arrive plus revancharde que jamais après le fiasco de 2021. Djamel Belmadi l’a dit, son équipe a soif de victoires et veut prouver à tout le monde qu’elle est toujours là pour prétendre au sacre final. L’effectif parle de lui même : Mahrez, Aouar, Bentaleb, Bennacer, Slimani, Atal… Du bon monde pour faire la différence.

