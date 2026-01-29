Menu Rechercher
Alex Freeman débarque à Villarreal

Supporters de Villarreal @Maxppp

Alex Freeman est nouveau joueur de Villarreal. Le latéral de 21 ans, fils d’une légende du football américain et international étasunien, s’est engagé avec le Sous-Marin Jaune contre 4 millions d’euros.

Villarreal CF
El Villarreal CF y el @OrlandoCitySC han alcanzado un acuerdo de traspaso por el futbolista Alex Freeman que vestirá de groguet hasta 2032

¡Bienvenido, Alex! 💛

Il a signé un contrat de six ans avec sa nouvelle équipe. International américain (13 sélections), il a récemment été élu meilleur jeune joueur de l’année en Major League Soccer.

