Alex Freeman débarque à Villarreal

Alex Freeman est nouveau joueur de Villarreal. Le latéral de 21 ans, fils d’une légende du football américain et international étasunien, s’est engagé avec le Sous-Marin Jaune contre 4 millions d’euros.

Il a signé un contrat de six ans avec sa nouvelle équipe. International américain (13 sélections), il a récemment été élu meilleur jeune joueur de l’année en Major League Soccer.