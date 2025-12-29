CAN 2025 : les six premières nations qualifiées pour les 8es de finale

Ce lundi, la troisième journée de la phase de groupes de la CAN 2025 a livré ses premiers verdicts avec le dénouement des groupes A et B. Pays hôte, le Maroc a confirmé son statut en s’imposant largement face à la Zambie (3-0), validant ainsi la première place du groupe A. Derrière les Lions de l’Atlas, le Mali a également décroché son billet pour les huitièmes de finale en terminant deuxième, malgré un troisième match nul consécutif contre les Comores (0-0).

La suite après cette publicité

Dans le groupe B, l’Égypte - déjà qualifiée et assurée d’être première - a été tenue en échec par l’Angola (0-0) tandis que l’Afrique du Sud a arraché sa qualification en tant que dauphin après un succès spectaculaire face au Zimbabwe (3-2). Le Maroc, le Mali et l’Afrique du Sud rejoignent donc l’Algérie et le Nigéria, les deux premières nations à avoir composté leur billet pour la suite de la compétition.