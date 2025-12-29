CAN 2025 : l’Égypte termine première, l’Afrique du Sud assure sa qualification après un match fou

Il n’y a que trois équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches de la CAN 2025 : le Nigeria, l’Algérie et l’Égypte. Ce lundi, les derniers cités jouaient leur dernier match de la phase de poules face à l’Angola. Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les Pharaons se sont offert le luxe de faire tourner face aux Angolais. Ainsi, Mohamed Salah et Omar Marmoush, déterminants dans les deux premiers succès de leur équipe, étaient sur le banc ce lundi. De l’autre côté, Patrice Beaumelle décidait également de laisser sur le banc Clinton Mata et Mbala Nzola alors que la victoire était impérative pour espérer se qualifier dans ce groupe B. Ainsi, la première période a été très partagée.

Entre des Égyptiens en gestion et qui se sont procuré quelques occasions, l’Angola a essayé de piquer en contre. Pourtant, les meilleures opportunités ont été à mettre au compte des Angolais, qui se heurtaient néanmoins à un cruel manque de réalisme lors du premier acte. Au retour des vestiaires, le spectacle n’était pas au rendez-vous. Timorés, les Angolais n’ont pas su prendre le meilleur sur une équipe égyptienne remaniée. Et malgré un coup franc dangereux de Fredy (53e), l’Angola n’a eu aucune occasion de marquer ce but qui leur manquait. Ainsi, les deux formations se sont quittées sur un score vierge (0-0). Suffisant pour l’Égypte d’assurer sa première place dans ce groupe B. De son côté, l’Angola termine à la troisième place et pourrait être éliminé dès ce soir : en cas de résultats qui ne les arrangent pas dans le groupe A, les Angolais et leurs deux petits points pourraient déjà être évincés de la course aux quatre meilleurs troisièmes.

Match spectaculaire entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe

L’autre match de ce groupe était assurément plus spectaculaire. Battue par l’Égypte lors du dernier match après une rencontre à l’arbitrage décrié, l’Afrique du Sud avait besoin d’un nul pour assurer sa qualification face au Zimbabwe. Finalement, les Bafana Bafana ont fait mieux que ça avec un succès prolifique contre le Zimbabwe. Rapidement dominateurs, les Sud-Africains ont ouvert le score dès la septième minute de jeu avec une belle frappe enroulée de Toremi qui a été contrée par Takwara (0-1, 7e). Malgré une entame poussive, le Zimbabwe est vite revenu dans la partie grâce au show de Tawanda Maswanhise qui a dribblé deux joueurs avant d’envoyer une frappe limpide du droit (1-1, 19e).

Dans une rencontre décousue, l’Afrique du Sud a montré plus de maîtrise technique et a logiquement repris les devants grâce à l’opportuniste Lyle Foster. Le joueur de Burnley a profité de la mauvaise passe du défenseur à son gardien pour finir de la tête (1-2, 49e). En but gag, nous avons été servis dans ce match, car les Warriors ont égalisé sur une autre action ubuesque. Lancé dans la profondeur, ce diable de Maswanhise a buté sur le gardien adverse, mais a vu Modiba envoyer le ballon dans ses propres filets de la tête en étant sur la trajectoire au mauvais moment au mauvais endroit (2-2, 74e). Finalement, l’Afrique du Sud a repris l’avantage en fin de match grâce au penalty logique pour une main lunaire transformé par Oswin Appollis (2-3, 82e). Avec ce succès, l’Afrique du Sud sécurise sa deuxième place et passe en huitièmes de finale. Le Zimbabwe, malgré ce beau match, est éliminé avec zéro victoire dans cette compétition.